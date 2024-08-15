«Сделали заслоны»: армия России зачистила село Мартыновка в Курской области

Бойцы также работают в районах населенных пунктов Черкасское Поречное и Русское Поречное.

Вооруженные силы России зачистили село Мартыновка Курской области от украинских боевиков. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире федерального телеканала.

«На том участке, где я сейчас нахожусь, суджанское направление, тут действительно очень хорошо сделали заслоны и начали уже зачищать населенные пункты», — добавил он.

Так, сейчас бойцы зачищают населенные пункты Черкасское Поречное и Русское Поречное. Вместе с тем российские войска сделали в Суджанском районе заслоны от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские саперы обезвреживают приграничные зоны Курской области. Дороги региона усеяны неразорвавшимися снарядами.