Шесть посетителей халяльного кафе в Казани подхватили сальмонеллез

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 22 0

Бактерии обнаружили и у четырех сотрудников заведения.

Шесть посетителей халяльного кафе в Казани подхватили сальмонеллез

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

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Признаки кишечной инфекции выявили у шести посетителей халяльного кафе «Азу» в Казани. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Республике Татарстан в своем Telegram-канале.

Ведомство инициировало расследование по факту произошедшего.

«В ходе расследования были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, в том числе: обработка сырья и готовой продукции проводилась на одних и тех же столах, нарушены условия хранения готовых пищевых продуктов и сырья, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений (остатки пищи на полу и оборудовании, наличие мух), отсутствие медицинского осмотра у сотрудников», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники ведомства обнаружили 121 килограмм продуктов, на которых не оказалось необходимой маркировки со сроком годности.

В пробах продуктов, а также в смывах с поверхностей заведения были обнаружены бактерии сальмонеллы. Их же нашли у четырех сотрудников кафе и пострадавших посетителей.

Кафе «Азу» в Казани опечатано, в отношении его владельца составлен административный протокол, заключили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве пятилетней девочке пересадили печень из-за отравления грибами.

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Шесть посетителей халяльного кафе в Казани подхватили сальмонеллез

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