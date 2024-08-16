МПК выдвинул ряд условий российским спортсменам для участия в Паралимпиаде-2024

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 22 0

МПК: спортсмены из РФ не будут участвовать в церемонии открытия Паралимпиады

МПК выдвинул ряд условий российским спортсменам для участия в Паралимпиаде-2024

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Нарушение этих правил может привести к дисквалификации и аннулированию результатов.

Атлетам из России, получившим аккредитацию для участия в Паралимпиаде в Париже, выдвинули ряд условий, сообщает EADaily.

Российские спортсмены будут соревноваться в нейтральном статусе (NPA). Кроме того, им не позволят участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр. А если спортсмены завоюют медали, то их не включат в общий зачет. На всех объектах Паралимпиады будут запрещены флаги и гимны России и Беларуссии.

Паралимпийцам также запрещается делать заявления от имени кого-либо во время соревнований. При нарушении данных условий Международный паралимпийский комитет (МПК) может применить санкции — дисквалифицировать участника, аннулировать его результаты или отозвать аккредитацию.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что аккредитацию получили 85 спортсменов, еще семь проходят проверку.

«Паралимпийский комитет России получил аккредитационные карточки практически на всех спортсменов, заявленных на Паралимпийские игры в Париже. Они уже находятся в офисе ПКР в Москве. Проверка продолжается по семи атлетам. Ждем окончательного решения», — сказал он.

Турнир пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября. В нем планируют принять участие 35 пловцов, 48 легкоатлетов, пять спортсменов по настольному теннису, два тхэквондиста и два триатлониста из России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Минспорта РФ оценили состоявшиеся Олимпийские игры в Париже.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
88.80
-1.21 98.32
-1.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
2:42
Запад пытается снять с себя ответственность за теракт на «Северных потоках»
2:24
Три многодетные семьи из Курской области разместят в Подмосковье
2:04
МПК выдвинул ряд условий российским спортсменам для участия в Паралимпиаде-2024
2:04
Общество стареет на глазах: антироссийские санкции тянут Финляндию на дно
0:44
В Курской области более 40 объектов образования были повреждены ударами ВСУ

Сейчас читают

Дополнительные оплачиваемые выходные полагаются всем: Минтруд объяснил, что надо сделать
«Снять ответственность»: почему Запад расследует теракт на «Северных потоках» спустя два года
Осужденную за теракт Дарью Трепову* экстренно госпитализировали в Мордовии
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака