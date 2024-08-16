МПК выдвинул ряд условий российским спортсменам для участия в Паралимпиаде-2024

Нарушение этих правил может привести к дисквалификации и аннулированию результатов.

Атлетам из России, получившим аккредитацию для участия в Паралимпиаде в Париже, выдвинули ряд условий, сообщает EADaily.

Российские спортсмены будут соревноваться в нейтральном статусе (NPA). Кроме того, им не позволят участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр. А если спортсмены завоюют медали, то их не включат в общий зачет. На всех объектах Паралимпиады будут запрещены флаги и гимны России и Беларуссии.

Паралимпийцам также запрещается делать заявления от имени кого-либо во время соревнований. При нарушении данных условий Международный паралимпийский комитет (МПК) может применить санкции — дисквалифицировать участника, аннулировать его результаты или отозвать аккредитацию.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что аккредитацию получили 85 спортсменов, еще семь проходят проверку.

«Паралимпийский комитет России получил аккредитационные карточки практически на всех спортсменов, заявленных на Паралимпийские игры в Париже. Они уже находятся в офисе ПКР в Москве. Проверка продолжается по семи атлетам. Ждем окончательного решения», — сказал он.

Турнир пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября. В нем планируют принять участие 35 пловцов, 48 легкоатлетов, пять спортсменов по настольному теннису, два тхэквондиста и два триатлониста из России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Минспорта РФ оценили состоявшиеся Олимпийские игры в Париже.