Установлена личность боевика ВСУ, глумившегося над пенсионером в Курской области

Глумившимся над пенсионером под Курском боевиком ВСУ оказался Василий Данилюк
Фото: www.globallookpress.com / Kirill Chubotin
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Неонацист был одет в форму с символикой СС.
Боевиком Вооруженных сил Украины (ВСУ), который издевался над пожилым мужчиной в Курской области, оказался Василий Данилюк из Ивано-Франковской области. Об этом сообщает обличающий нацистов сайт «Немезида».
«Особо разыскиваемые», — уточняется в сообщении портала.
Шокирующий инцидент произошел на окраине города Суджа Курской области некоторое время назад, однако кадры с издевательствами над пенсионером попали в сеть только 15 августа. На видео украинский боевик, одетый в форму с символикой СС, глумится над местным жителем. Он имитирует немецкий акцент и оскорбляет пожилого мужчину.
Как удалось выяснить «Немезиде», Василию Данилюку 38 лет. Он родился в городе Городенка Ивано-Франковской области.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.
Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинская армия перебрасывает резервы со всех направлений в Курскую область.
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