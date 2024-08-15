Установлена личность боевика ВСУ, глумившегося над пенсионером в Курской области

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 110 0

Глумившимся над пенсионером под Курском боевиком ВСУ оказался Василий Данилюк

Установлена личность боевика ВСУ, глумившегося над пенсионером в Курской области

Фото: www.globallookpress.com / Kirill Chubotin

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Тема:
Курская область Спецоперация

Неонацист был одет в форму с символикой СС.

Боевиком Вооруженных сил Украины (ВСУ), который издевался над пожилым мужчиной в Курской области, оказался Василий Данилюк из Ивано-Франковской области. Об этом сообщает обличающий нацистов сайт «Немезида».

«Особо разыскиваемые», — уточняется в сообщении портала.

Шокирующий инцидент произошел на окраине города Суджа Курской области некоторое время назад, однако кадры с издевательствами над пенсионером попали в сеть только 15 августа. На видео украинский боевик, одетый в форму с символикой СС, глумится над местным жителем. Он имитирует немецкий акцент и оскорбляет пожилого мужчину.

Как удалось выяснить «Немезиде», Василию Данилюку 38 лет. Он родился в городе Городенка Ивано-Франковской области.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинская армия перебрасывает резервы со всех направлений в Курскую область.

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