ВС РФ уничтожили «Ланцетом» машину ВСУ Shield в Курской области

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 25 0

Кадрами поделилось Минобороны России.

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Спецоперация

Российские силы уничтожили боевую бронемашину Вооруженных сил Украины (ВСУ) Shield при помощи беспилотного боеприпаса «Ланцет» в Курской области. Кадры с места удара публикует Минобороны России.

«Разведывательным подразделением группировки войск „Север“ с применением разведывательного БПЛА была выявлена колесная многоцелевая боевая бронированная машина ВСУ Shield итальянского производства», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Выявленная цель была уничтожена при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет», заключили в пресс-службе.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что порталу по поиску украинских нацистов удалось установить личность боевика ВСУ, который издевался над пенсионером в городе Суджа.

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