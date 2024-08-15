Жители Орска не могут получить компенсации за поврежденные наводнением дома

Жителям затопленной Оренбургской области отказывают в компенсациях. Причины в администрации называют разные, иногда обвиняют даже самих пострадавших. Многие уже в долгах и кредитах, чтобы успеть восстановить дома до наступления холодов. Когда основания для выплат пересмотрят, а сумму платежей пересчитают — разбирался корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Следы недавней катастрофы здесь повсюду — окна выбиты, под ногами горы мусора. Дамбу восстановили, и даже присыпали двойным слоем глины. До более основательной реконструкции руки пока не дошли.

Вот та самая дамба многострадальная в Орске, на которой и произошел прорыв. А там — улица Плугина, Добролюбова. Эти все дома, рядом с церковью, они первые приняли на себя самый мощный удар стихии. Вода хлынула туда в первые секунды и до последнего не отступала.

В Доме Людмилы и ее семьи потолок рухнул, стены треснули, пол сгнил.

«Это кухня наша бывшая. Буквально четыре года назад мы здесь сделали капитальный ремонт», — говорит женщина.

Готовят на улице, спят на чердаке, денег на восстановление дома нет. А выплаты пострадавшей семье не положены.

«Даже если и под снос, нам бы все равно никаких компенсаций не светило, потому что второе жилье есть. Не знаешь, за что хвататься. И ждать тоже неоткуда и нечего», — не может сдержать слез жительница Орска Людмила.

Семье Жанны Кузнецовой — вместо денег достались мешки со штукатуркой. Разрушенный практически до основания дом отремонтировать до зимы можно, только не на что.

«У мамы есть свое жилье, а дом ей по дарственной родители отписали. Но бабушка у нас жива. Она у нас даже не знала, что ей не положены выплаты. А когда ей „добрые“ люди рассказали — мы ей ничего не говорили — у нее случился инсульт», — рассказала Жанна Кузнецова.

Исполняющий обязанности Мэра Орска Артем Воробьев признается — такое возможно. Стихия уничтожила около семи тысяч домов, и с документами на выплаты работали очень быстро, в ситуацию каждого заявителя не вникали.

«Признаю, есть определенная вина и муниципальных властей. Сыграл большую роль человеческий фактор. Все-таки для нас впервые было такое испытание. Может, действительно где-то недоработали», — сказал исполняющий обязанности главы Орска Артем Воробьев.

Цена этих ошибок — упущенное время. И виноваты в этом, по мнению министерства ЖКХ и строительства Оренбургской области, отчасти, сами жильцы.

«К некоторым собственникам первоначально в связи с тем, что они не проживали в поврежденных своих жилых помещениях, члены комиссии не смогли попасть с первого раза. Вся эта работа была завершена в июне 2024 года», — заявила заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Марина Ильина.

Те, кто смог добиться выплат, тоже оказались в минусе. По закону им положено семь тысяч рублей за квадратный метр. Это потолок.

«Дом — 54 метра. По семь тысяч за квадрат — это 380 с копейками. То есть даже на постройку веранды этого не хватит. Цены на именно работу возросли в разы. Штукатурить — им звонишь — стоит тысячу рублей», — пожаловалась Ольга.

Пострадавшие от наводнения — в долгах и кредитах. Такая сумма на капитальный ремонт утверждена на федеральном уровне министерством строительства и ЖКХ. На наш запрос там не ответили. В июне именно Минстрой предложил увеличить выплаты с семи до десяти тысяч рублей за квадратный метр. Говорят и о поправках для собственников, у которых есть второе жилье. Правда для этого придется вносить изменения в федеральный закон. Потребуется время, которого у жителей Орска нет. Совсем скоро настанут холода. И тогда уж точно будет не до законов — в продуваемых насквозь полуразрушенных домах.

«В этом году в зиму не зайдем. Где жить, не знаю, где жить — на вокзале. Шучу, конечно. У родственников жить будем», — говорит Анатолий Костеев, житель Орска.