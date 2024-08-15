В Минобороны создали Координационный совет по вопросам безопасности приграничных регионов

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 18 0

Он будет собираться не реже одного раза в неделю.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

В Минобороны РФ создали Координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Моим приказом в Министерстве обороны Российской Федерации создан Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Белгородской, Брянской и Курской областей. Его цель — повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов», — заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

По его словам, в ведении Координационного совета будет находиться обеспечение ВС РФ необходимым вооружением, боевой техникой и прочими средствами для проведения операции по вытеснению вражеской армии с российской территории, координация действий войск, обеспечение инженерного обустройства указанных территорий, медицинская поддержка российских военных, а также помощь гражданским властям в эвакуации, информировании и защите мирного населения атакуемых регионов.

В состав Совета вошли профильные заместители Белоусова, руководители органов военного управления, представители Генштаба России, а также главы Курской, Брянской и Белгородской областей.

Координационный совет будет собираться не реже одного раза в неделю.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили боевую машину ВСУ Shield в Курской области при помощи «Ланцета».

Тема:
Курская область
15 авг
ВС РФ уничтожили «Ланцетом» машину ВСУ Shield в Курской области
15 авг
«Побыли два часа и попали в плен»: боевик ВСУ об атаке на Курскую область
15 авг
Своих не бросаем: Лепс поддержал жителей Курской и Белгородской областей
15 авг
Украинские Marder и Ceasar: Германия отрицает присутствие своей техники в Курской области
15 авг
Установлена личность боевика ВСУ, глумившегося над пенсионером в Курской области
15 авг
Генштаб подготовил допмеры для защиты населения приграничных регионов России
15 авг
ВС РФ восстановили контроль над селом Крупец в Курской области
15 авг
Эвакуация жителей Курской области: что известно к этому часу
15 авг
Командир «Ахмата» рассказал о переброске резервов ВСУ в Курскую область
15 авг
Росгвардия усилила обеспечение безопасности в Курской области
+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
90.01
-2.65 100.31
-0.25
Луна в гармонии с Меркурием: как лучше провести 15 августа

Последние новости

19:12
В Минобороны создали Координационный совет по вопросам безопасности приграничных регионов
19:04
Собянин: чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Москве с 26 по 29 октября
18:49
Всех четырех пилотов упавшего под Иркутском Ту-22М3 нашли живыми
18:48
«Мозговой центр»: Патрушев назвал основные задачи созданной Морской коллегии РФ
18:39
Грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбургской области
18:35
Уже живут вместе? Отношения Бородиной и Сердюкова вышли на новый уровень

Сейчас читают

Дополнительные оплачиваемые выходные полагаются всем: Минтруд объяснил, что надо сделать
Чудо на кукурузном поле: как живут пассажиры Airbus A321 спустя 5 лет после аварийной посадки
«Буду приезжать еще и еще!» — SHAMAN выступил для жителей Мариуполя и Токмака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака