Пытались застукать: Дульцевы рассказали, как спецслужбы Словении проводили их захват

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 29 0

Обменянный Дульцев рассказал, как его с женой арестовали в Словении

Пытались застукать: Дульцевы рассказали, как спецслужбы Словении проводили их захват

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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По словам Анны, арест был решением политического руководства страны.

Семья разведчиков Артем и Анна Дульцевы, которые вернулись в Россию в результате масштабного обмена заключенными между РФ и рядом стран Запада, заявили, что их арест в Словении был инициирован властями страны. Об этом они сообщили в интервью для «Российской газеты».

По словам главы семейства, в их квартиру ворвались две группы спецслужб: через дверь и через окно.

«Это был серьезный силовой захват. Может, они надеялись, что застанут нас за каким-то серьезным делом, возьмут с поличным. Возможно, думали, что мы ведем какой-то сеанс», — рассказал Дульцев.

Однако, по его словам, ничего такого силовикам обнаружить не удалось, он просто работал за компьютером.

Супруга Дульцева убеждена, что время захвата было выбрано не случайно и согласовано с британскими коллегами и инициировано властями.

«Решение о нашем аресте было принято не только спецслужбами, оно стало решением политического руководства страны», — подчеркнула Анна.

Освобожденные супруги также подчеркнули, что ни минуты не сомневались в том, что Родина найдет способ спасти их.

Так и получилось — 1 августа в аэропорту Анкары Россия и ряд стран Запада обменялись заключенными

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