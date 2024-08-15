Полиция арестовала подозреваемых в убийстве Мэттью Перри

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 35 0

TMZ: В США задержали врача и наркодилеров, доставлявших кетамин Мэттью Перри

Полиция арестовала подозреваемых в убийстве Мэттью Перри

Фото: www.globallookpress.com / Zach Lipp

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Тема:
Умер Мэттью Перри — Чендлер из сериала «Друзья»

Среди задержанных — личный врач актера.

Арестованы люди, которых подозревают в причастности к гибели звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри. Об этом сообщает портал TMZ с ссылкой на источники.

Следователи задержали врача и несколько торговцев запрещенными веществами, которые помогали добыть и доставить кетамин для актера. Из-за этого препарата Перри потерял сознание в октябре 2023 года, после чего утонул в гидромассажной ванне.

Следователи конфисковали компьютеры задержанных, телефоны и другое электронное оборудование, чтобы установить, кто снабдил Перри злополучным средством.

«Перри получал инфузионную терапию кетамином от тревоги и депрессии, но последняя терапия была за полторы недели до его смерти, поэтому кетамин в его организме не был прописан врачом», — говорится в сообщении.

В ордере на обыск были обнаружены текстовые сообщения, в которых Перри обсуждал цену и доставку вещества.

Актер умер 28 октября 2023 года от остановки сердца. Его тело нашел помощник в джакузи во дворе его дома в Лос-Анджелесе.  Известно, что в трагедии была замешена подруга артиста. Ее имя не называется, но уточняется, что она тоже актриса, и они с Перри были знакомы много лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри незадолго до смерти искал поддержки у незнакомых девушек на одном из сайтов в сети.

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