Полиция арестовала подозреваемых в убийстве Мэттью Перри
TMZ: В США задержали врача и наркодилеров, доставлявших кетамин Мэттью Перри
Фото: www.globallookpress.com / Zach Lipp
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Среди задержанных — личный врач актера.
Арестованы люди, которых подозревают в причастности к гибели звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри. Об этом сообщает портал TMZ с ссылкой на источники.
Следователи задержали врача и несколько торговцев запрещенными веществами, которые помогали добыть и доставить кетамин для актера. Из-за этого препарата Перри потерял сознание в октябре 2023 года, после чего утонул в гидромассажной ванне.
Следователи конфисковали компьютеры задержанных, телефоны и другое электронное оборудование, чтобы установить, кто снабдил Перри злополучным средством.
«Перри получал инфузионную терапию кетамином от тревоги и депрессии, но последняя терапия была за полторы недели до его смерти, поэтому кетамин в его организме не был прописан врачом», — говорится в сообщении.
В ордере на обыск были обнаружены текстовые сообщения, в которых Перри обсуждал цену и доставку вещества.
Актер умер 28 октября 2023 года от остановки сердца. Его тело нашел помощник в джакузи во дворе его дома в Лос-Анджелесе. Известно, что в трагедии была замешена подруга артиста. Ее имя не называется, но уточняется, что она тоже актриса, и они с Перри были знакомы много лет.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри незадолго до смерти искал поддержки у незнакомых девушек на одном из сайтов в сети.
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