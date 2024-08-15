В Швеции выявили первый за пределами Африки случай заболевания оспой обезьян

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 28 0

Местный житель заразился во время заграничной поездки.

В Швеции выявили первый за пределами Африки случай заболевания оспой обезьян

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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В Стокгольме зарегистрировали первый случай инфицирования оспой обезьян — Mpox Clade I. Об этом сообщили на сайте министерства здравоохранения.

Пострадавшему, у которого обнаружили заболевание в тяжелой форме, потребовалась неотложная медицинская помощь.

Известно, что это первый официально зарегистрированный случай заражения оспой обезьян за пределами Африки.

«Этот случай не требует каких-либо дальнейших мер инфекционного контроля как такового, но мы очень серьезно относимся к вспышке оспы обезьян I», — сказал государственный эпидемиолог Агентства общественного здравоохранения Швеции Магнус Гислен.

По словам эпидемиолога, ситуация с оспой обезьян в стране находится под контролем. Пациент заразился во время пребывания в районе Африки, где произошла крупная вспышка заболевания.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России фактически завершили разработку вакцины от оспы обезьян. Если проект получит необходимое финансирование, то доклинические и клинические исследования будут завершены в течении полутора лет.

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