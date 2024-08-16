«Очень смешная пара»: дочь Ивана Охлобыстина Варвара выходит замуж
Актер Охлобыстин о женихе своей дочери Варвары: один из лучших барберов в России
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
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Избранник наследницы актера работает барбером.
Актер Иван Охлобыстин выдает замуж третью дочь — Варвару. Девушке 25 лет, ее избранником стал Максим Захаров, барбер. По словам будущего тестя, один из лучших в стране или даже в мире. Свадьба должна состояться в сентябре. Это событие, судя по всему, радует знаменитого многодетного папу, о выборе наследницы он говорит с уважением и радостью, хоть и не упускает возможности над ней подшутить. Новостью поделился в интервью журналистам 7Дней.ru.
Как отметил Охлобыстин, в его доме все происходит «по классике», и дети создают собственные семьи и покидают гнездо в том порядке, в котором родились. Третья дочка третьей замуж и выходит. Она музыкант, а еще вместе с женихом девушка открыла собственный бизнес — мужские парикмахерские.
«Варька работает музыкальным редактором, она продолжает писать музыку. При этом у них с будущим супругом свой бизнес, они открыли какие-то мегасалоны, мужские парикмахерские. Эта тема сейчас модная: он один из лучших барберов в России, да и в мире. У них вообще клевая пара, очень смешная, все как надо», — поделился Охлобыстин.
Актер подчеркнул, что отношения у молодых влюбленных теплые, легкие и радостные. Вместе они никогда не скучают и «всегда на позитиве». Такое случается, считает артист, когда встречаешь «своего человека» и действительно его любишь. Он рад за дочь и ее партнера, за то, как складывается их судьба.
Иван Охлобыстин женат на коллеге Оксане Арбузовой (в девичестве). Они встретились в 1995-м и уже через пару месяцев стали мужем и женой. В семье шестеро детей: четыре дочери — Анфиса, Евдокия, Варвара и Иоанна, и два сына — Василий и Савва. Младшему Савве весной исполнилось 18 лет.
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