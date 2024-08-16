Озвучившего «Фиксиков» актера Арсения Куликова избили в Москве

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 33 0

Артист попал в больницу.

Озвучившего «Фиксиков» актера Арсения Куликова избили в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Молодому актеру Арсению Куликову, озвучившему «Фиксиков», сломали нос в Москве. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Инцидент произошел в районе Ленинского проспекта. По словам актера, он вступил в словесную перепалку с незнакомцем. Ссора завершилась тем, что мужчина ударил Куликова в лицо и скрылся. 

Куликову пришлось отправиться в больницу за помощью медиков. Ему диагностировали закрытый перелом костей носа.

Актер также обратился в полицию. Сейчас правоохранительные органы ищут напавшего на Куликова.

Актер озвучил персонажей в таких фильмах, как «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», «Оно», «Хэллоуин», «Уиджи. Проклятие доски дьявола», «Живое», «Очень плохие мамочки 2» и другие проекты.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что американского рэпера и номинанта премии «Грэмми» Трэвиса Скотта задержали в Париже за драку. Скотт напал на охранника отеля «Георг V», который пытался разнять рэпера и его телохранителя.

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