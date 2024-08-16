ТЦ «Галактика» в Донецке после удара ВСУ выгорел практически дотла

Торговый центр «Галактика» в Донецке полностью выгорело после пожара из-за атаки ВСУ. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 5-tv.ru.

От здания почти ничего не осталось. По всей территории разбросаны обломки и стекла. Во время пожара обрушилась крыша. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание. Известно, что повреждение получила и Центральная городская больница № 14.

Прежде глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате удара ВСУ по ТЦ семь человек оказались ранены. Среди пострадавших — подросток.

Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте после удара ВСУ по ТЦ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинские боевики нанесли по торговому центру «Галактика» в Донецке не менее трех-четырех ударов. Слова очевидцев.