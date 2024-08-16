Собянин рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в Москве

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 20 0

Сегодня регулярно занимаются спортом свыше шести миллионов жителей столицы.

Собянин рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в Москве

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Спортом регулярно занимаются более шести миллионов москвичей, чему способствует доступность городской инфраструктуры столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин  рассказал в своем личном блоге о том, как развивается программа «Спорт Москвы».

С 2011 года в процессе реализации данного проекта в столице было построено более 200 спортивных объектов (в том числе центр фигурного катания Этери Тутберидзе, Дворец спорта «Некрасовка», несколько футбольных стадионов и т. д.), а до 2030 года планируется построить и реконструировать еще свыше 200 объектов.

Так, на территории «Лужников» будет открыт дворец спорта и спортивно-стрелковый клуб, на территории Мневниковской поймы — ледовый комплекс. Кроме того, реконструкция будет завершена на территории Московского ипподрома, «Олимпийского», центральной арены стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова и еще целого ряда объектов.

«Но особое внимание мы уделяем развитию спорта в районах. Количество построенных для жителей ФОКов с 2011 года превысило 150 и к 2030 году увеличится минимум в два раза. В будущем жителям станут доступны физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) в районе Гольяново на Алтайской улице, в районе Южное Бутово на улице Остафьевской, в Алексеевском районе на улице Павла Корчагина и в других районах», — заявил мэр.

Собянин также отметил, что в целях — реконструкция более 100 объектов, в том числе районных ФОКов до 2030 года.

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