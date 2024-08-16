Отгул или отпуск? Как работающим родителям взять выходной на 1 сентября

Что делать, если вы не можете взять оплачиваемый отпуск в этот день?

Чтобы работающие родители могли присутствовать со своим ребенком на Дне знаний в школе, можно воспользоваться имеющимися отгулами или договориться с начальником о предоставлении отпуска в этот день. Об этом рассказала телеканалу «Москва 24» юрист Валентина Яковлева.

По словам эксперта, работающим родителям придется договариваться с работодателем по поводу отгула 1 сентября. Согласно нашему законодательству, работодатель не обязан отпускать с работы в такой день.

В данном случае сотрудник может попросить предоставить неоплачиваемый отпуск в этот день. Для этого надо написать соответствующее заявление. Однако, опять же, важно, чтобы работодатель согласился на это.

Можно также претендовать и на оплачиваемый отпуск. Однако и тут есть нюанс: по закону, ежегодный отпуск с сохранением заработной платы предоставляется исключительно по графику.

«Если нужный день не зафиксирован в нем, все переносы возможны только по соглашению с работодателем», — говорит специалист.

В 2024 году учебный год начнется со 2 сентября, так как первое число выпадает на выходной день.

Также сотрудник имеет право взять отгул, если в течение года он работал сверхурочно в выходные или праздничные дни. Кроме того, отгул могут предоставить даже если у работника есть непотраченный день за сдачу донорской крови, заключила Яковлева.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году.