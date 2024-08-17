Хорватия вернет обязательную военную службу для граждан

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 25 0

Инициатива соответствует планам НАТО, сообщил глава местного оборонного ведомства Иван Анушич.

Хорватия вернет обязательную военную службу для граждан

Фото: www.globallookpress.com / ALEX HALADA via www.imago-images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Хорватия вернет обязательную военную службу. С 1 января 2025 года все граждане страны будут обязаны отслужить два месяца в армии, заявил министр обороны Иван Анушич.

Это решение, по словам Анушича, продиктовано «повышенной напряженностью в Европе» и принято в соответствии с договоренностями с союзниками по НАТО.

«Мы увеличили зарплаты солдат, унтер-офицеров и офицеров, их материальные права не только за счет личного дохода, но и за счет ежедневной заработной платы», — цитирует Анушича Associated Press (АР).

Обязательная служба была отменена в 2008 году, после чего Хорватия перешла на добровольческую систему комплектования армии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Сербии сравнили настроения в Европе с атмосферой перед Первой мировой. Такое предположение сделал вице-премьер Сербии Александр Вулин, заявив, что перед военным конфликтом в социуме появляется предвзятое отношение к той или иной нации.

+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
88.91
0.11 97.84
-0.48
Луна в гармоничном аспекте с Венерой: как лучше провести 16 августа

Последние новости

1:38
В Молдавии прошел съезд сторонников оппозиционного политического блока «Победа»
1:18
В Крыму задержали 68-летнюю главу местного отделения «Свидетелей Иеговы»*
0:58
«Перепродали много раз»: Пригожин признался, что его жилье тоже украли мошенники
0:38
Хорватия вернет обязательную военную службу для граждан
0:18
Волонтеры помогают вывозить жителей Глушковского района Курской области
23:58
Про измены Абрамова знали все: Гордон рассказала о прежних отношениях Алсу с мужем

Сейчас читают

Ей было всего 37 лет: умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
ТЦ «Галактика» в Донецке после удара ВСУ выгорел практически дотла
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Помощник садовода: как выбрать недорогой и хороший культиватор для почвы

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака