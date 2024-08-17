Вот это мужчина! Как обычный стюард «Аэрофлота» завоевал сердца пассажирок

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 30 0

Бортпроводник «Аэрофлота» Даниил Маткин стал популярным после видео в Сети

Вот это мужчина! Как обычный стюард «Аэрофлота» завоевал сердца пассажирок

Фото: Instagram* / _lamasdaniel

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Привлекательный сотрудник авиакомпании успел влюбить в себя сотни дам.

Бортпроводник «Аэрофлота» Даниил Маткин стал настоящей знаменитостью после того, как пассажир одного из рейсов поделилась в Сети роликом с участием красивого мужчины. Пользователей, в особенности дам, восхитило, как стюард проводит инструктаж по безопасности. Сердцеед рассказал о нагрянувшей популярности и интересной работе в интервью с Антоном Питеновым.

Женская половина Интернета после опубликованного видео отметила невероятную привлекательность бортпроводника. Некоторые даже стали шутить в комментариях к посту — они не прочь познакомиться с очаровательным стюардом поближе.

«В целом не такая уж и сильная у меня аэрофобия»;

«Ничто так не объединяет женщин, как общий чат про одного красавчика… Да и место у иллюминатора уже никому не интересно»;

«Никогда в жизни я так внимательно не смотрела инструктаж»;

«А когда уже будет функция выбора стюарда при покупке билета» — писали влюбленные девушки.

Сам Даниил Маткин не скрывает — он прекрасно осведомлен о своих потрясающих внешних данных. Мужчина признался, что популярностью среди женского пола он пользовался всегда, начиная со времен в школе и заканчивая пассажирками на борту самолета. Поэтому он нисколько не удивлен, что внезапно стал знаменитым — по его словам, рано или поздно это бы произошло.

И все же бортпроводник понимает, что очень обязан девушке, поделившейся роликом на своей странице в социальной сети.

«Это заслуга девочки, которая меня снимала и заслуга моих качеств», — отметил Даниил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заставляет женщин влюбляться в турецкие сериалы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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