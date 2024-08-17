Потому что из Сибири: Кристина Бабушкина рассказала о своих вредных привычках

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 47 0

Актриса Кристина Бабушкина очень любит сибирскую самогонку

Потому что из Сибири: Кристина Бабушкина рассказала о своих вредных привычках

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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К чему неравнодушна звезда сериала «Беспринципные»?

Актриса Кристина Бабушкина призналась, что не является исключением и имеет вредные привычки. Одна из них — сибирская самогонка. Об этом она рассказала в интервью Дмитрию Игнатову.

Как отметила звезда сериала «Беспринципные», она родом из города в Сибири, поэтому привыкла к хорошим застольям в кругу друзей, где не только хорошая еда, но и выпивка.

«Я, например, очень люблю сибирскую самогонку», — призналась Бабушкина.

После этого напитка, по признанию актрисы, у нее практически никогда нет похмелья, так гораздо проще вставать на работу утром после такого застолья. При этом Бабушкина отметила, что все алкогольные напитки, конечно, вредят здоровью.

Актриса объяснила, что у нее нет постоянных вредных привычек, иногда она полгода может вести здоровый образ жизни, заниматься спортом с тренером, а потом забыть об этом.

В прошлом году Бабушкина оказалась в центре скандала, связанным с наркотиками — 16 июля ее с супругом остановили сотрудники ГАИ в центре Москвы для проверки документов. В салоне их авто они нашли пакетик с белым порошком. После этого ее муж, вероятно, не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, попытался съесть пакетик и при этом сильно укусил полицейского за палец.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Наталья Штурм официально развелась со своим вторым мужем, предпринимателем Игорем Павловым.

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