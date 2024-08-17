«Надо забыть и все»: Крайнова назвала бывшего мужа Лерчек козлом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 21 0

Певица Крайнова назвала козлом экс-супруга блогера Чекалиной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Певица прокомментировала развод популярных блогеров.

Певица Настя Крайнова прокомментировала корреспонденту 5-tv.ru недавний развод звезды соцсетей Лерчек (Валерия Чекалина), весьма резко высказавшись в адрес ее бывшего супруга Артема.

«Честно сказать, когда ты расстаешься с каким-то козлом, вообще в принципе не надо думать о нем, надо забыть и все», — заявила Крайнова за сценой фудмолла «Три вокзала. Депо», где состоялся мощный камбек музыкального фестиваля «Новое Радио ДВИЖ».

Накануне стало известно, что Артем Чекалин после развода с Лерчек в июле уже вовсю строит отношения с новой избранницей — 24-летней брюнеткой Надей Сенацкой из Оренбурга.

Девушка опубликовала в соцсети видео страстного поцелуя с Чекалиным, чем навлекла на него гнев поклонников Лерчек. Артема обвинили в неуважении к бывшей жене и их общим детям из-за публичной демонстрации новой возлюбленной.

Брак Лерчек и ее супруга дал трещину во время громкого скандала, когда их обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Пара смогла выплатить ФНС задолженность, уголовное дело в их отношении закрыли, однако скандал стал роковым для многолетнего союза блогеров.

Лерчек 15 апреля подала документы для расторжения брака. В июле стало известно, что знаменитости официально расстались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лерчек через месяц после развода застали в объятиях рэпера Natan.

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