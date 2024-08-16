Не теряет времени: Лерчек через месяц после развода застали в объятиях Natan

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Блогера Лерчек застали в объятиях рэпера Natan

Не теряет времени: Лерчек через месяц после развода застали в объятиях Natan

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Звезда соцсетей еще совсем недавно жаловалась на проблемы в личной жизни.

Пока пользователи соцсетей активно сострадают Лерчек (Валерии Чекалиной) и дружно осуждают ее экс-супруга Артема, закрутившего роман с новой пассией вскоре после развода, сама блогер, видимо, уже нашла утешение в объятиях рэпера Natan (Натан Миров).

Знаменитостей запечатлели страстно обнимающимися на пляже в Колумбии, где они оба участвуют в съемках экстремального шоу. Лерчек при этом выглядит более чем счастливой и довольной жизнью.

Между тем совсем недавно блогер жаловалась на крах личной жизни после развода, ведь она, по ее словам, за годы брака совершенно позабыла, как знакомиться с мужчинами. Похоже, Лерчек лукавила.

Экс-супруг блогера тоже явно не страдает после расторжения брака и вовсю строит отношения с новой избранницей, которой стала 24-летняя брюнетка Надя Сенацкая родом из Оренбурга.

Девушка ранее опубликовала в соцсети видео страстного поцелуя с Чекалиным, чем навлекла на него гнев поклонников Лерчек. Артема обвинили в неуважении к бывшей жене и их общим детям из-за публичной демонстрации новой возлюбленной.

Брак Лерчек и ее супруга дал трещину во время громкого скандала, когда их обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Звезды сумели выплатить ФНС задолженность, уголовное дело закрыли, однако их отношения начали рушиться.

Спасти любовь не удалось — 15 апреля Чекалина подала документы для расторжения брака. В июле стало известно, что знаменитости официально расстались.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой список требований Лерчек выдвинула к будущему ухажеру.

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