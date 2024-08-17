«Ужасные ссоры»: раскрыты подробности о браке принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Пара нашла необычный способ держать свои эмоции под контролем.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям довольно часто ругаются. Об этом рассказал королевский эксперт Том Куинн в беседе с британским изданием The Mirror.

Недавно королевская пара приняла участие в записи видеоролика по случаю закрытия Олимпийских игр — 2024 в Париже. Многие отметили, что супруги были в приподнятом настроении и выглядели довольно радостными. Однако королевский эксперт заверил, что все не так гладко, как кажется на первый взгляд.

«Один человек, который работал в Кенсингтонском дворце, сказал мне, что у них (Уильяма и Кейт — Прим. ред.) бывают конфликты. Это не идеальный брак. У них ужасные ссоры», — заявил королевский эксперт.

Том Куинн, утверждает, что у них обоих непростой характер. Эксперт также добавил, что «большой стресс для них заключается в том, что они постоянно окружены дворцовыми помощниками».

Тем не менее Кейт и Уильям нашли способ разрешения конфликтов. Пока некоторые пары в порыве эмоций кидают друг в друга посуду, королевская семья использует... подушки.

«В то время как некоторые пары ссорятся и бросают друг в друга тяжелые вазы, Уильям и Кейт бросают друг в друга подушки. Это всегда находится под контролем. Ситуация не обостряется», — подчеркнул Том Куинн.

При этом Куинн отметил, что королевские супруги «очень редко жалуются», и им проще решать все претензии.

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