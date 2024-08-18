«Ты дура что ль?» — Anna Asti эмоционально ответила на критику творчества

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Anna Asti эмоционально ответила на критику творчества от блогера Парфенюк

«Ты дура что ль?» — Anna Asti эмоционально ответила на критику творчества

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Вокруг обвинившего артистку блогера собралась целая группа поддержки среди подписчиков звезды.

Певица Anna Asti схлестнулась с блогером Ольгой Парфенюк, которая раскритиковала поведение знаменитости на сцене. Она побывала на одном из концертов артистки и дала свою оценку творчеству.

Парфенюк заявила, что на выступлениях певицы нет энергетики. Мол, она поет о ненависти к бывшим, на ее концертах дерутся девчонки, а певица при этом кричит со сцены о любви к людям.

«Хотелось, чтобы между песнями по типу „По барам“ и „Такая истеричка“ она говорила: „Телки! Вы самые лучшие!“. А мы бы из зала кричали „Да“. А она после песни по типу „Ты пьяная ползешь к нему“ в перерыве говорит: „Люди, они самые лучшие в мире. И, вообще, доброта это главное“. А в зале уже девки дерутся», — высказалась Парфенюк в выпуске шоу «Женский Форум».

У артистки нашлось, что ответить блогеру. Она заявила, что хочет нести в мир добро, а не поддерживать насилие и драки из-за бывших мужчин.

«Ты дура что ли? Вот представляете, я по миру езжу, могу нести что-то важное, а несу ненависть к бывшим. Я-то сама не дура», — сказала Anna Asti.

Свое мнение решили высказать и интернет-пользователи. Многие не согласились с мнением артистки, отметив, что тоже бывали на ее концертах, и им также не хватало мощной энергетики и заряда между композициями.

«Во время песен Anna Asti отдает себя на 100%, но в перерывах тишина», — высказались пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Anna Asti выбила зубы микрофоном на концерте.

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