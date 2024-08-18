Когда закончится конфликт: весь мир ищет пути примирения Израиля и Палестины

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Путин напомнил о невыполненных решениях ООН по Палестине

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Визит Махмуда Аббаса в Москву стал знаковым для всего мира.

Байден хочет исполнить свою лебединую песню. И стремится завершить хотя бы один конфликт, который полыхнул при его правлении. И вроде бы появились робкие надежды на примирение на Ближнем Востоке, где уже почти год продолжается противостояние Израиля и группировки ХАМАС в секторе Газа.

США ведут переговоры через Египет и Катар и подготовили окончательный проект соглашения между Израилем и ХАМАС. С другой стороны, идет работа по примирению споров между палестинцами. В Пекине 14 политических групп, подписали соглашение. Радикалы и умеренные в кои-то веки помирились.

И знаковым стал визит в Москву Махмуда Аббаса. С точки зрения Израиля и США — он лидер автономии, с нашей точки зрения — президент государства Палестина. Так считают еще 142 страны мира. Но не США, Франция и Британия, например. Хотя, о создании именно независимого палестинского государства в ООН договорились еще более полувека назад.

«Мы полагаем, что для того, чтобы обеспечить длительный, надежный, стабильный мир в регионе, нужно выполнить все решения Организации Объединенных Наций и прежде всего создать полноценное палестинское государство», — подчеркнул Владимир Путин.

«Все это время, все эти десятилетия мы всегда чувствовали поддержку, то, что Россия на уровне правительства и народа стоит рядом с палестинцами. Россия всегда стоит на стороне права, на стороне правды», — отметил Махмуд Аббас.

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