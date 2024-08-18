«Его роли завораживали»: Светлана Немоляева об Алене Делоне

Известный французский актер умер в возрасте 88 лет.

Известный французский актер Ален Делон, умерший в возрасте 88 лет, обладал уникальным талантом и поразительной притягательностью, его роли завораживали. Об этом рассказала народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с 5-tv.ru.

Она подчеркнула, что Делон был выдающимся актером и человек, известным во всем мире. Он был одним из тех личностей, которую, увидев однажды, уже не забываешь. Причем дело не только в том, что Делон — «безумный красавец, эталон мужчиной красоты». Он был также невероятно притягательным артистом.

Он был выдающийся актер и человек, которого знали во всем мире. Это одна из тех личностей, которых, увидев один раз, больше не забываешь. И он был незабываем не только, потому что был красивый. Конечно, Ален Делон был безумным красавцем, эталоном мужской красоты, но он также был невероятно притягательным артистом.

«Его роли завораживали, оторваться от экрана, на котором был Ален Делон, было невозможно. Он обладал уникальным талантом и поразительной притягательностью, которая дается Богом не многим выдающимся артистам», — сказала Немоляева.

Она добавила, что никто не может прожить бесконечно. К сожалению, век Алена Делона закончился. Артистка выразила соболезнования родным и близким актера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер французский актер Ален Делон, ему было 88 лет. Он последние годы постоянно жаловался на постепенное ухудшение самочувствия. В 83 года Делон перенес инсульт. У артиста был рак — диффузная лимфома. Он также страдал от болезни Альцгеймера.

Делон много лет просил об эвтаназии. Пока неизвестно, была ли она осуществлена или нет.