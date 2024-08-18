«Кормили просрочкой»: внучку журналиста Шишкина держали в рабстве

В 2020 году жилье Александры охватил пожар. С этого все и началось.

Внучка известного советского журналиста Геннадия Шишкина заявила, что ее держали в рабстве. Шокирующее заявление обманутая женщина сделала в беседе с KP.RU.

История началась в 2020 году, когда в квартире Александры в районе Выхино-Жулебино начался пожар. Шишкина и ее неходячая мать Светлана оказались заперты в собственном доме. На помощь женщинам пришел сосед, бывший сотрудник МЧС Валерий Салабутин. Он по очереди вынес пострадавших на руках.

Пока Шишкины находились в больнице, Салабутин организовал сбор средств для погорельцев. Неравнодушному мужчине удалось снять квартиру Шишкиным. Также он им всячески помогал, покупая продукты питания и наводя порядок в сгоревшей квартире.

Вскоре женщины захотели съехать со съемной квартиры и Салабутин предложил им пожить в загородном доме его девушки Татьяны Никитиной в Подмосковье.

После того как Салабутин расстался с Никитиной, Шишкины его больше не видели. И только недавно Александра призналась, что все это время ее держали в рабстве в этом доме, так как заставляли работать на участке и чуть ли не морили голодом.

«Нас с мамой кормили просрочкой, которую Никитины покупали для своих животных, паспорта забрали. Летом прошлого года мама умерла. Через несколько дней я сама сильно заболела. Лекарств мне не давали. Думала, мне тоже конец», — признается Шишкина.

Спастись из «плена» Шишкиной помог подсобный рабочий Игорь. При этом мамин прах ей с собой забрать сразу не удалось. Никитины не отдавали.

Помимо этого, по словам внучки журналиста, их вторую с мамой квартиру Никитина продала. Изначально жить они там не могли, потому что квартира была негодна.

«Никитина убедила мою маму, что квартиру на проспекте Мира надо продать. Якобы эти деньги пойдут на ремонт однушки в Выхино и в счет оплаты нашего проживания», — рассказала пострадавшая.

Татьяна купила эту квартиру за 15 миллионов рублей. Никаких денег Шишкины не увидели. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Есть информация, что сама Никитина провела несколько дней в изоляторе временного содержания, но затем ее отпустили. Женщина утверждает, что история про рабство выдумана и ей незачем проворачивать аферы, так как она вполне состоятельна.

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