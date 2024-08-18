До девяти баллов: ученые спрогнозировали мощное землетрясение на Камчатке

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 39 0

На Камчатке спрогнозировали землетрясение силой до девяти баллов

До девяти баллов: ученые спрогнозировали мощное землетрясение на Камчатке

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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В каких городах ожидается сейсмический эффект?

На Камчатке в ближайшее время сохранится высокая вероятность землетрясения интенсивностью от шести до девяти баллов. Об этом сообщается в заключении общего совета Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Согласно данным исследователей, произошедшее в регионе землетрясение может быть признаком более сильных подземных толчков в районе Авачинского залива.

«Считаем необходимым информировать о повышенной вероятности сейсмического события, способного вызвать сотрясение от шести до девяти баллов в Петропавловск-Камчатской городской агломерации на период 18–19 августа 2024 года», — уточнили в документе.

Сейсмический эффект до девяти баллов затронет такие города, как Елизово, Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, а также поселок Усть-Камчатск.

Минувшей ночью на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр землетрясения находился в 108 километров от Петропавловска-Камчатского. Там интенсивность составляла шесть баллов, поэтому местные жители ощутили колебания земной коры. Вскоре после этого случилось повторное землетрясение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в нескольких районах республики начались крупные природные пожары.

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