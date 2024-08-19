«Психически больные люди»: женщина-хейтер довела певца AKMAL’

У артиста лопнуло терпение.

Певец Акмаль Ходжаниязов, известный под творческим псевдонимом AKMAL’, поставил на место взрослую женщину, которая оскорбляла его в Интернете. О неприятном хейтере артист рассказал 5-tv.ru за сценой фудмолла «Три вокзала. Депо», где состоялся мощный камбек музыкального фестиваля «Новое Радио ДВИЖ».

У кумира молодежи недавно вышел новый трек «Мир нам завидовал», однако не все поняли смысл композиции правильно. В одном из пабликов в социальной сети примерно 55-летняя женщина начала оскорблять певца в комментариях, указывая на то, что он зазвездился. Тут терпение Акмаля лопнуло, хотя он обычно никогда не отвечает хейтерам.

«Это вообще ужас. Мне кажется, что такие люди психически больные. Я в какой раз убеждаюсь в том, что люди слышат всегда то, что им нужно слышать. Я никогда в жизни не отвечаю на комментарии, но в этот раз…» — не смог сдержаться артист.

Акмаль советует хейтерам сначала послушать песню, а потом уже писать комментарии. Ведь трек о любви на самом деле получился очень добрым. Однако женщина неправильно истолковала слово «завидовал».

Больше всего исполнителя удивило то, что этот безосновательный комментарий написал не подросток, а взрослая женщина.

Акмаль Ходжаниязов обрел популярность после участие в проекте «Голос. Дети», затем начал записывать собственные песни и завел аккаунты в соцсетях, на которые подписались миллионы пользователей. В 2022-м он выпустил первый альбом «Песни о твоих глазах», через год вышел следующий — «Сидело в мыслях», а в 2024-м еще один — «Давай, пока!». Исполнение 20-летней звезды композиции «Раневская» очень полюбилось публике, в связи с чем был снят популярный клип.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певец AKMAL’ вывел на сцену девушку с плакатом «Хочу спеть с тобой «Раневскую».