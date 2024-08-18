Прощание с актрисой Екатериной Васильевой состоится в Малом театре

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 257 0

По предварительно версии, причиной смерти 37-летней женщины могла стать гибель под колесами поезда.

Прощание с актрисой Екатериной Васильевой состоится в Малом театре

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Церемония прощания с актрисой Екатериной Васильевой, скончавшейся в результате несчастного случая, пройдет в Малом театре 20 августа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале учреждения.

«Прощание с актрисой Малого театра Екатериной Васильевой пройдет 20 августа в 12:00 в фойе Исторической сцены», — отмечается в сообщении.

Известно, что актрисы не стало 15 августа на 38-м году жизни. Пользователи сети связали ее смерть с трагедией на станции метро «Первомайская», где под колесами поезда в этот же день погибла молодая женщина, которая также является уроженкой Белоруссии и недавно стала мамой. Официального подтверждения этой информации нет. Муж Васильевой отказался от комментариев.

Екатерина Васильева окончила в 2011 году Щепкинское училище, где училась на курсе Юрия Мефодьевича и Ольги Николаевны Соломиных. Сразу после выпуска она была принята в труппу Малого Театра.

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