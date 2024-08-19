Летчик ВКС РФ предотвратил столкновение с истребителем коалиции США в Сирии

Летчик самолета Ан-30 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, находясь в небе над сирийским районом Эт-Танф, проявил высокий профессионализм и предотвратил столкновение с истребителем A-18 международной коалиции во главе с США. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан I ранга Олег Игнасюк.

«На высоте 6700 метров произошло опасное сближение. Российский экипаж, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — заявил он на брифинге.

Всего за минувшие сутки зафиксировали шесть случаев, когда коалиция во главе с США нарушала положения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года о не согласованных с российской стороной полетах беспилотников. Помимо этого также за последние 24 часа в сирийском районе Эт-Танф авиация коалиции во главе с США 18 раз нарушила правила использования воздушного пространства.

Кроме того, благодаря сотрудничеству ЦПВС и сирийских властей несколько беженцев вышли из лагеря вынужденных переселенцев: один мужчина, одна женщина и трое детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военные РФ передали почти три тонны гумпомощи жителям населенного пункта в Сирии.