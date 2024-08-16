Военные РФ передали почти три тонны гумпомощи жителям населенного пункта в Сирии

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 27 0

В Центре по примирению враждующих сторон в САР рассказали об обстановке в республике.

Военные РФ передали почти три тонны гумпомощи жителям населенного пункта в Сирии

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Война в Сирии

За минувшие сутки российские военные передали 2,9 тонны гуманитарной помощи жителям населенного пункта Аль-Тувехния провинции Алеппо (Сирия). Жителям выдали 300 продовольственных наборов. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР), капитан I ранга Олег Игнасюк.

Он также заявил, что за прошедшие 24 часа авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США 12 раз нарушила сирийское воздушное пространство страны в районе Эт-Танф. В небе были замечены четыре истребителя F-15, два истребителя-бомбардировщика F/А-18 и шесть штурмовиков А-10.

За тот же период, по словам Игнасюка, сотрудники спецслужб зафиксировали семь случаев нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года — американская коалиция, в частности, провела несогласованные с российской стороной полеты беспилотников. Таким образом, подчеркнул капитан I ранга, Штаты создают все новые опасные ситуации в небе над САР и обостряют обстановку в стране.

За сутки в идлибской зоне деэскалации террористические группировки семь раз обстреляли позиции правительственных войск Сирии. Одна из атак прогремела в провинции Латакия, шесть — в Идлибе. Погиб один военнослужащий, другой получил ранения. Москва регулярно проводит гуманитарные акции.

Так, в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор два дня назад жители получили 600 продовольственных наборов общим весом 5,9 тонны. Военные РФ в сотрудничестве с сирийскими властями помогли нескольким беженцам покинуть лагерь «Рукбан» в контролируемом США районе на сирийско-иорданской границе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании пособников сирийских террористов в Тюмени.

Тема:
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