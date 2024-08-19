Альпинист из РФ пропал на севере Пакистана во время поиска погибшего коллеги

Еще двое участников экспедиции получили травмы.

Во время экспедиции на гору Гашербрум IV на севере Пакистана пропал российский альпинист Сергей Нилов, который отправился туда на поиски своего коллеги. О происшествии сообщила газета Arab News.

Альпинист входил в состав группы, состоящей из пяти человек. Пропал Нилов после схода ледяного образования. Еще двое его коллег — Михаил и Сергей Мироновы — получили серьезные травмы и застряли на горе. Двое альпинистов — Алексий Баутин и Евгений Лаблоков доставлены вертолетом пакистанской армии в город Скарду.

На гору Гашербрум IV группа отправилась с целью поиска и репатриации тела Дмитрия Головченко, погибшего на этой же вершине в прошлом году. При этом Нилов 11 месяцев назад уже сталкивался с проблемами на горе. Тогда он пережил падение с нее, но его спасли на вертолете.

К слову, северный Гилгит-Балтистан в Пакистане, где находится гора — малонаселенный регион. Сотни туристов посещают его каждый год для экспедиций на различные вершины, парапланеризма и других видов спорта. Однако такие экспедиции часто оборачиваются трагическими событиями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Италии альпинист сорвался с горы во время восхождения и погиб.