Альпинист из РФ пропал на севере Пакистана во время поиска погибшего коллеги

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Arab News: на севере Пакистана пропал российский альпинист Нилов

Альпинист из РФ пропал на севере Пакистана во время поиска погибшего коллеги

Фото: www.globallookpress.com / Gavriel Jecan

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Еще двое участников экспедиции получили травмы.

Во время экспедиции на гору Гашербрум IV на севере Пакистана пропал российский альпинист Сергей Нилов, который отправился туда на поиски своего коллеги. О происшествии сообщила газета Arab News.

Альпинист входил в состав группы, состоящей из пяти человек. Пропал Нилов после схода ледяного образования. Еще двое его коллег — Михаил и Сергей Мироновы — получили серьезные травмы и застряли на горе. Двое альпинистов — Алексий Баутин и Евгений Лаблоков доставлены вертолетом пакистанской армии в город Скарду.

На гору Гашербрум IV группа отправилась с целью поиска и репатриации тела Дмитрия Головченко, погибшего на этой же вершине в прошлом году. При этом Нилов 11 месяцев назад уже сталкивался с проблемами на горе. Тогда он пережил падение с нее, но его спасли на вертолете.

К слову, северный Гилгит-Балтистан в Пакистане, где находится гора — малонаселенный регион. Сотни туристов посещают его каждый год для экспедиций на различные вершины, парапланеризма и других видов спорта. Однако такие экспедиции часто оборачиваются трагическими событиями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Италии альпинист сорвался с горы во время восхождения и погиб.

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