Белоруссия нарастила вооруженные силы на границе с Украиной

Белоруссия значительно нарастила силы на границе с Украиной. Об этом сообщил командующий военно-воздушными силами (ВВС), а также войсками противовоздушной обороны (ПВО) армии Андрей Лукьянович.

«Она касается и авиации, и зенитно-ракетных войск, и радиотехнических войск. То есть группировку значительно нарастили, и в настоящий момент она несет дежурство на южных рубежах нашей страны», — сказал он в эфире телеканала СТВ.

Он также добавил, что страна регулярно замечает полеты авиации НАТО вблизи своих границ. Происходит это до 30-40 раз в неделю. Помимо этого также увеличилось количество полетов тактической авиации во время учений с отработкой боевых действий в отношении Калининградской области и Белоруссии.

К слову, белорусский президент Александр Лукашенко 10 августа заявил, что в небе над территориями Россией и Белоруссией были уничтожены воздушные цели с Украины.

По словам Лукашенко, около десятка средств противовоздушной обороны были переведены в повышенную боевую готовность. В том числе на перехват воздушных целей вылетели самолеты и вертолеты. При изучении обломков украинских дронов заключили, что часть компонентов произведена в странах НАТО.

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