ВСУ атаковали российский регион утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону, а также нанесли массированный удар по мирным районам.

Курская битва! Украинское командование, пускаясь в приграничную авантюру, явно не учло сакральное значение этих слов и самого события для нашей истории и народа. Провокацию на курской земле режим Зеленского затеял в годовщину кровопролитного сражения Великой Отечественной войны и на тех же самых рубежах.

Немцы тогда бросили в свое последнее крупное наступление на Восточном фронте все имевшиеся силы и резервы: лучшие танки и БМП.

Киев собрал лучшие штурмовые части, укомплектованные немецкими же «Леопардами», британскими «Челленджерами», американскими «Страйкерами», но с теми же целями, человеконенавистническими, что были у войск СС и Вермахта.

«Дедушка из Суджи»

Фото: из открытых источников

Есть такая крылатая фраза, что «История повторяется дважды — сначала в виде трагедии, потом в виде фарса». Это видео снято на окраине Суджи Курской области, райцентра, который стал одной из целей наступления.

На кадрах украинские солдаты в форме солдат Вермахта фотографируют трофеи. и издеваются над русским пенсионером. Да это фарс, но это кровавый фарс. Это фашисты XXI века, предположительно один из Ивано-Франковска — тот, что в каске СС.

На видео 73-летний Александр Степанович Григорьев, который жил в деревне Гоголевка, у самой границы. Его под бомбежками вывезла дочь к родственникам в Суджу и повезла детей дальше. Должна была вернуться за отцом, но не успела, появились украинские ДРГ и расстреливали проезжавшие автомобили.

Если мужчина жив, а мы очень на это надеемся, то теперь он — заложник, как десятки других стариков и маломобильных граждан, которые не смогли, не успели уехать.

В пятницу украинские летчики уничтожили крупный мост через реку Сейм, затруднив эвакуацию из еще одного района Курской области. Киеву нужно больше заложников, но для чего?

Введен режим КТО

В Курской, Брянской и Белгородской областях введен режим контртеррористической операции. Это значит, что нападающих рассматривают как террористов и поступают с ними, как с террористами, если те оказывают сопротивление при задержании.

Четкой границы зоны боевых действий в Курской области как таковой нет. Украинские диверсанты действуют малыми группами, пытаясь просочиться полями и проселками. Наш спецназ и морская пехота, ловят ДРГ и уничтожают.

Продвижение врага вглубь Курской области остановлено, но он пытается расползтись вдоль границы. Мы можем косвенно судить о географии боев из ежедневной сводки Министерства обороны. За минувшие сутки атаки диверсантов были отбиты в направлении Алексеевского сельсовета и поселка Каучук, населенных пунктов Коренево, Русское Поречное и Черкасское Поречное.

Кроме того, по скоплениям и пунктам управления врага наносит удары авиация и артиллерия, причем не только непосредственно на территории Курской области, но и в соседней Сумской области Украины.

Враг несет большие потери: с начала вторжения минус более трех тысяч солдат, более 40 танков и столько же БТР, за три сотни автомобилей. О ходе КТО в Курском приграничье — корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Боевые действия

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Курская область. Вдоль дорог и лесопосадок догорает техника ВСУ, а вместе с ней — надежды боевиков остаться в живых.

Этот тот случай, когда «что и требовалось доказать». Наглядные и жестоко убедительные свидетельства изначально обреченной на провал авантюры Киева.

Российские войска продолжают теснить боевиков по всему фронту. Штурмовики шаг за шагом зачищают область от оставшихся групп ВСУ.

Сейчас боевики пытаются затеряться в таких густых лесопосадках, как видно, лес достаточно плотный. Здесь можно попробовать спрятаться от дронов, но от нашей артиллерии и авиации — маловероятно.

С земли наращивают огонь минометы и гаубицы.

С воздуха российская авиация обеспечивает боевикам настоящий огненный ад.

«Вылетели на боевой, отработали управляемыми ракетами „Вихрь“. По докладу авианаводчика, основная часть противника была поражена, остальные были обращены в бегство», — сообщил летчик-штурман вертолета Ка-52.

Потери ВСУ всего за неделю боев зашкаливают: киевское командование приказывает держаться во что бы то ни стало, бросая в огонь резервы. На что рассчитывают в Киеве — не ясно, люди и НАТОвская техника кончаются слишком быстро.

«Два дня назад мы побывали два часа и попали сразу в плен, под обстрел, нас расстреляли», — сообщил военнослужащий ВСУ.

А ведь это не только украинская терроборона. На курскую землю пришли отборные националисты, специально переброшенные с самых горячих направлений СВО. Среди них 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, подготовкой которой занимались НАТОвские инструкторы, о чем на этой неделе с гордостью сообщают британцы.

На учениях все выглядит эпично. Матерые боевики без потерь берут здание за зданием, в реальном бою у них не получилось.

Мелкие группы выходят на маршруты, ведут разведку, в случае необходимости вступают в бой. Боевиков попросту вылавливают, пропускают, а потом захлопывают капкан. Для тех, кто сразу сдается, есть шанс выжить. Остальные пытаются оказывать сопротивление, но итог всегда один.

«Поражение будет неминуемо. Выбьют в лучшем случае. Положили кучу народа без всякого плана», — сообщил военнослужащий ВСУ.

Итальянские журналисты

Не имеющая ни тактического, ни стратегического смысла, операция ВСУ больше похожа на PR-акцию для западной прессы. Выжившие боевики это подтверждают: одна из основных задач снимать как можно больше видео. Вот они еще до разгрома улыбаются, позируют на фоне дорожных указателей, порой поддельных, даже специально пригласили итальянского репортера.

Итальянская журналистка Стефания Батистини рассказывает про целые дома и организованных и аккуратных профессионалов ВСУ. Не рассказывают о неизбирательных обстрелах именно мирных граждан, экипажей скорой помощи и беспорядочном огне по каждому проезжающему мимо гражданскому автомобилю. Не показывает итальянский репортер и эти кадры.

«Думаю, особенно оскорбительно, что украинский солдат надел каску СС. Этот жест указывал на явное издевательство над невинным гражданским человеком. Были использованы знаки отличия, в данном случае немецкой, которая посеяла хаос в России 80 лет назад. Это очень прискорбно. Думаю, он должен понести за это ответственность», — уверен немецкий политолог и юрист Гуннар Бек.

Молчание Запада и иностранные наемники

В Вашингтоне ожидаемо делают вид, что ничего не знали о нападении на Курскую область, но все это больше похоже на плохо поставленный спектакль. Киев и шага не делает без приказа западных кураторов.

Спустя неделю так и не связались. За них все объяснили люди, которые знают толк в диверсиях и американских методах.

«Я думаю, что украинцы сейчас в отчаянии, они пытаются сделать все возможное, чтобы привлечь внимание к конфликту. Я уверен, что Зеленский хочет привлечь как можно больше внимания к боевым действиям, потому что это повысит шансы на вовлечение НАТО в войну», — сообщил экс-разведчик США Шаффер.

Молчит Запад и об участии иностранных наемников в курской авантюре. Помимо соцсетей их присутствие подтверждают и те украинцы, которым посчастливилось выжить.

«Когда пересекали границу с Россией, изначально думал, помехи какие-то в рации, нопотом разобрал речь на английском, польском, может даже, на французском. Странно. Ничего не понимал, в рацию просил повторить», — сообщил военнослужащий ВСУ.

Наемникам повезет, если их вообще возьмут в плен. Скорей всего, прогулка по курской земле для них будет последней. В отличие от некоторых украинских горе-боевиков, которые первым делом побежали сдаваться, понимая, куда в итоге попали.

Грязная ядерная бомба и атака на Запорожскую АЭС

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Киев готовит ядерную провокацию — объектом атаки может быть либо Запорожская, либо Курская атомная станция.

Информация поступила сперва из «Управления внутренних дел» Харьковской военно-гражданской администрации после допроса пленных штурмовиков ВСУ. Однако по независимым каналам такую же информации получили в Министерстве обороны и российском МИДе. Оба ведомства выступили с резкими заявлениями.

Известно, что операция курируется западными спецслужбами, главная роль отводится Британии. Отчасти и для этого в приграничные украинские районы нагнали западных журналистов, чтобы в нужный момент создать соответствующий информационный фон.

Опять же надо понимать, с какой легкостью кукловоды могут решиться на такую провокацию. Они далеко, им никого не жалко. И чем ближе последние дни режима Зеленского, чем хуже положение на фронте, тем выше шансы, что Запад пойдет ва-банк и отдаст приказ.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев переговорил по телефону с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, пригласил его в Курчатов на Курскую АЭС. На Запорожской и так дежурят наблюдатели от этого международного агентства. И они уже заметили признаки эскалации.

В ночь с воскресенья на понедельник там загорелась одна из двух башек охлаждения. Черные клубы дыма выглядели апокалиптично. Зеленский быстро заявил, что это сделали русские, а его подчиненные вбросили фейк, якобы там горели покрышки, которые складировали наши военные.

Но инспекторы МАГАТЭ дважды осмотрели трубу, никаких посторонних предметов, типа покрышек не заметили. Более того, пришли к выводу, что пожар начался не у основания башни, а примерно на уровне 10-15 метров от земли. И это подтверждает версию российских атомщиков, что пожар возник после удара украинского дрона. И да, гореть там было чему.

В башне на уровне как раз 10-15 метров от земли во всю ширину — система охлаждения. Горячая вода распыляется из сотен мелких трубок и обдувается постоянным притоком воздуха снизу. Так вот форсунки там из металлопластика. Более того, над ними еще система каплеуловителей — они тоже из пластика. Это все сгорело.

Российским атомщикам еще предстоит обследовать градирню, подлежит ли восстановлению. На безопасности АЭС пожар не сказался, до блоков далеко. Станция сейчас остановлена, все шесть блоков. Удар дроном по трубе, возможно, был разведкой перед серьезной атакой. Ядерный шантаж — еще один «инструмент» для давления на Москву, как и вторжение в приграничье. Но какова конечная цель этих безумных действий?

Зачем ВСУ полезли в Курскую область?

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Официальная версия Киева, цель вторжения: захватить как можно больше территории и склонить Россию к переговорам на выгодных для Киева условиях. Об этом вещает говорящая голова офиса президента* Зеленского Михаил Подоляк, участник мирных переговоров 2022 года.

Но есть два важных аспекта, о которых Подоляк не договаривает. Какие переговоры, о чем? И главное с кем? Надо ли напоминать, что в мае закончились полномочия Зеленского. В конце августа закончатся полномочия Верховной рады. Кто там остался? Генерал Сырский и премьер-министр Шмыгаль? Но и последнего Зеленский вроде как хочет отправить в отставку.

После атаки на Курск никакие переговоры в принципе для Москвы не приемлемы, о чем ясно заявил в начале недели президент, а затем дважды представители МИДа в Москве и на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

«Очевидным становится, теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования, так же, как и к предложениям заинтересованных и нейтральных посредников. Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?» — отметил Владимир Путин

Неужели в Киеве ждали какой-то другой реакции от Москвы? Вряд ли. Тогда ради чего это все?

Сразу отбросим идею, что это имеет военный смысл. Это как тыкать медведя палкой в спину.

Конечно, зачистка территории от нападающих отвлечет часть наших ресурсов, но у нападающих это тоже отвлекает ресурсы. Значит, атака призвана решить какой-то политический вопрос.

Пиар? Несомненно. Всю неделю украинские СМИ беснуются. Поднять престиж лично Зеленского? Не без этого, он теперь мелькает в кадре каждый день, выслушивает доклады Сырского. Активно привлекаются западные СМИ. Вы уже видели в репортаже Эмиля Тимашева итальянскую группу, которая старательно не замечала разрушенные дома и погибших мирных жители.

Американские журналисты тоже побывали на экскурсии, у них уже мелькнули разрушенные дома, сожженные машины и даже тело погибшего. Но и американцы недоумевают, это все зачем и что дальше?

Псевдогуманитарные коридоры

То, что Киев готов захватить территории чисто для торга, я готов допустить. Но как же люди? Или это тоже обменный фонд?

Зеленский распорядился организовать вывоз попавших в заложники жителей Курской области на Украину. Назвали пафосно: гуманитарные коридоры. Только гуманизма там ноль. Зачем курянам на Украину? Почему не открыть те же коридоры в сторону России? Зачем расстреливать гражданские машины, которые пытаются вырваться из окружения?

Что-то не вяжется это с гуманитарной миссией. Это больше похоже на поведение, если уж брать, исторические аналогии, кочевников: варварский набег, грабеж, плен, торговля, выкуп.

Мы не знаем пока, какой была истинная цель вторжения ВСУ на Курскую землю. Но запугать, сломить, расколоть нас врагу точно не удастся, об этом говорил президент на специальном совещании по ситуации на приграничных территориях.

«Одна из очевидных целей противника — это посеять рознь, раздоры в нашем обществе, запугать людей, разрушить единство, сплоченность российского общества, то есть нанести удар по внутриполитической ситуации. Но и здесь ответ со стороны граждан России уже есть — это единодушная поддержка всех, кто попал в беду, поддержка армии и увеличение, что очень важно, увеличение количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, к бойцам, которые героически с оружием в руках защищают Россию», — сказал Владимир Путин.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по нескольким статьям после нападения, в том числе по статье теракт. Чем нападение ВСУ на Суджу отличается от атак боевиков, например, на Ботлих, Нальчик, Назрань или Буденновск, когда потом вывозили автобусами заложников к себе в лагеря? То же самое с этими гуманитарными коридорами в Сумы, где вывезенными прикроются как живым щитом. К сожалению, мы все это уже видели и проходили.

И именно потому что мы это видели и переживали не так давно, в 90-е, вся страна так и откликнулась, в едином порыве — защитить свою землю, помочь своим согражданам. Все увидел корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Вся страна помогает Курской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Это волонтеры вывозили гражданских в безопасное место. В машине, которая шла впереди, и в которой тоже ехали добровольцы, прилетела Украинская ракета прицельно в гражданский автомобиль.

В этой машине погибли сотрудники Народного фронта, оба из ДНР, Николай Ковалев и Давид Соколов. Молодые парни, одному — 22 года, другому — 21, третий — член эвакуационной бригады Федор Геращенко из Краснодарского края с ранениями и ожогами доставлен в больницу, за его жизнь борются врачи.

«Погреб разбахали, кухню разбахали», — рассказала жительница села Гончаровка Ольга Коваль.

«Наша деревня и украинская деревня, между ними два километра, с утра до обеда в подвалах сидели», — рассказала Сиабанд Джавоян из Суджи.

В Курской области ни на минуту не останавливается работа. Помощь и поддержка сейчас нужна тысячам.

По последним данным более 2000 тысяч человек пропали без вести. Каждый день их поиском занимаются волонтеры, рискуя жизнью прочесывают улицу за улицей.

Валентина Золотарева с сыном из Замостья Суджанского района два дня добирались до Курского пункта временного размещения. По пути забрали родственников из соседнего поселка, а вот заехать за пожилой тетей в Гончаровку, которая находится всего в семи километрах от границы, не смогли. ВСУ без разбора жгли дронами все гражданские машины, которые пытались попасть в село. Сейчас она каждый день на связи с волонтерами, пытается найти пропавшую родственницу.

«Нет связи, кому не звоним, шестого числа в два часа начался обстрел. Мы думали, что пару часов постреляют, как обычно. Это было уже не первый раз, и все закончится. Но, к сожалению, это не заканчивалось на протяжении многих часов», — рассказала Валентина.

Очень похожая ситуация была и в деревне Журавли, это 20 километров от границы с Украиной, рассказывает спасенная Галина Скрыпкина.

«Бахнет — дым пошел, бахнет — дым пошел. Видно уже. Похвонил зять, сказал: «Мам, быстро собирайтесь! Я забираю маму свою и заезжаю за вами. Документы схватила, сменку кинула и все», — говорит местная жительница.

Юрий как раз из тех, кто без остановки вывозит людей. За плечами бывшего полицейского и его боевых товарищей около сотни гуманитарных выездов в разные точки СВО. Они помогали Донбасу, были в Авдеевке, в Бахмуте, Соледаре.

«Вы знаете, есть такое правило, когда горит дом, все жильцы его тушат, независимо от религии, независимо от статуса, независимо от возраста», — сообщил член совета ветеранов ОВД и боевых действий МВД РФ по Курской области Пустовой Юрий Геннадьевич.

Александр Карданов приехал из Крыма. Весной этого года помогал жителям Белгородской области, когда ВСУ пытались прорваться на территорию Грайворонского района. Как только узнал, что случилось в Курском приграничье, собрал всю необходимую помощь и вместе с единомышленниками сразу отправился в дорогу.

«Этих людей ни в коем случае нельзя бросать, нужно их как-то поставить на ноги, показать им, что их страна, граждане их страны заботятся о них, что они нам нужны», — заявил координатор молодежного крыла в республике Крым Карданов Александр.

Да и с самого Донбасса ребята сразу приехали.

Петр Пятибратов — донецкий депутат. Он здесь с коллегой эвакуировали людей в буквальном смысле на руках.

«Приехали сюда помочь. Ну, как и на Донбассе всегда стараемся помогать, людей эвакуировать», — рассказал депутат ДНР Петр Пятибратов.

И уж тем более, не остались в стороне сами жители Курской области. Наталья, хозяйка гостиницы, сразу открыла двери всем нуждающимся.

«Мы только ночью еще только приехали, нам уже открывали дверь, несли нам люди все, что могли, гуманитарную помощь. Мы очень благодарны», — сообщила жительница деревни Саморядово Курской области Татьяна Пачина.

«Все с детками, всех приняли, все живут по комнатам. Все удобства, трехразовое питание, проживание», — рассказала предприниматель, директор гостиничного комплекса Наталья Вдовенко.

Эвакуация

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

В 19 российских регионах сейчас работают больше 150 пунктов временного размещения. В них находятся больше десяти тысяч жителей Курской области, треть из них — дети.

В такие небольшие, но уютные комнаты расселяют людей из приграничных зон. Конкретно эта рассчитана на три человека и уже совсем скоро сюда заселится семья с одним ребенком.

Каждый день к ребятам приходят аниматоры и преподаватели. Вот, как раз, рисунки юных жителей Курского приграничья, которые они нарисовали как только приехали в этот пункт временного размещения. Здесь для них подготовили много игрушек и в обязательном порядке каждый день с ребятами работают психологи, которые и помогают им забыть о тех ужасах, которые они пережили за последние пару дней.

Любовь Бондарева с детьми теперь в полной безопасности. Большая семья пытается забыть о пережитых ужасах под ласковым южным солнцем. Крым очень тепло и с особой заботой встретил семьи из Курской области.

«Главное, что спокойно ехали, ничего не боялись, что перед нами будут лететь дроны и что надо жать на все силы, чтобы уехать», — сообщила Любовь Бондарева.

Неважно, насколько географически регионы страны близки или далеки от Курской области, в большой стране чужой беды не бывает.

«Мы один народ. Мы должны сплотиться, помогать друг другу», — уверен житель Курска Сергей Красников.

«Наши русские люди всегда в сложных ситуациях сплачиваются и вместе делают то, что нужно», — убеждена жительница Курска Юлия Апарина.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.