«Шесть лет не светлеют»: Дакота рассказала о необычном последствии беременности

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

У певицы Дакоты после беременности перестали светлеть волосы

«Шесть лет не светлеют»: Дакота рассказала о необычном последствии беременности

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Певица попросила у публики совета, что сделать, чтобы вернуть прежнюю внешность.

Певица Рита Дакота рассказала о необычном последствии беременности. Оказалось, на протяжении шести лет после рождения дочери у артистки не светлеют волосы. Хотя до материнства знаменитость была блондинкой.

«У меня после рождения Мии волосы из блонда стали прям темно-русыми, почти каштановыми. И обратно вот уже шесть лет не светлеют», — призналась Дакота в социальной сети.

Она попросила у публики совета, как сделать так, чтобы светлые волосы вновь стали расти. При этом это не единственное неприятное последствие у Дакоты после беременности. Сразу после рождения дочки, знаменитость хотела умереть. У нее началась послеродовая депрессия. Несмотря на помощь и поддержку родителей, она чувствовала себя несчастной и недовольной жизнью. По признанию певицы, у нее совсем не было поводов страдать: отдых на Бали, любимый муж Влад рядом, малышка спит в кроватке, деньги на карте, крутые контракты, верные друзья.

Но радости в душе все равно не было. Лишь спустя полгода она смогла себя взять в руки, и жизнь ее заиграла новыми красками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком обмане певица Валерия уличила продюсера Иосифа Пригожина.

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