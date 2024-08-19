«Есть понимание картины» — бывший муж МотоТани о расследовании аварии

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 43 0

Бывший муж МотоТани Станислав Федоренко: семья владеет всей картиной дела

«Есть понимание картины» — бывший муж МотоТани о расследовании аварии

Фото: Instagram* / tanechkaozolina

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экс-супруг погибшей звезды соцсетей попросил поклонников не верить слухам.

Бывший муж блогера Татьяны Озолиной, более известной как МотоТаня, Станислав Федоренко поделился подробностями расследования смерти звезды соцсетей. Не так давно блогер погибла в Турции в ДТП, по предварительным данным, из-за потери управления транспортным средством. Мужчина же отметил, что семья владеет всеми подробностями дела и настоящий виновник обязательно ответит за случившееся. В Сети Станислав обратился к фанатам.

В первые дни после инцидента распространились слухи о том, что Татьяна не справилась с управлением мотоцикла и врезалась в фуру. Однако, как выяснилось позже, вместе с Озолиной ехали ее друзья Сергей Хардиков и Онур Обут.

Родственники погибшей считают, что в трагедии виноват Обут — его мотоцикл врезался в транспортное средство Татьяны.

«У нас есть полное понимание картины произошедшей аварии, в том числе у нас есть понимание, куда делись все камеры. Поэтому прошу вас не доверять слухам и ложным фактам», — сказал Федоренко.

Он также отметил, что теперь близкие Озолиной намерены бороться за правду в суде. Они активно сотрудничают с турецким адвокатом, а также накануне получили все материалы дела, в том числе показания свидетелей и заключения экспертов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем остался сын трагически погибшей МотоТани.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+19° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
88.91
0.11 97.84
-0.48
Луна в благополучном трине с Марсом: как лучше провести 19 августа

Последние новости

10:27
Капризы природы: какая погода ждет москвичей на этой неделе
10:14
На Камчатке ввели режим повышенной готовности из-за угрозы пеплопада
10:02
Деятельность фонда Джорджа Клуни признана нежелательной в России
9:50
Никакой пользы: от каких продуктов нужно отказаться после 40 лет
9:37
«Если остановишься — выстрелят»: пенсионер из Курской области помог эвакуироваться 60 односельчанам
9:33
В Коломенском прошел ИT-Пикник

Сейчас читают

«Цель номер один»: политик из Италии назвал угрозу для российских журналистов
Любимая ученица Юрия Соломина: версия гибели актрисы Екатерины Васильевой
Ей было всего 37 лет: умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака