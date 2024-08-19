Экс-супруг погибшей звезды соцсетей попросил поклонников не верить слухам.

Бывший муж блогера Татьяны Озолиной, более известной как МотоТаня, Станислав Федоренко поделился подробностями расследования смерти звезды соцсетей. Не так давно блогер погибла в Турции в ДТП, по предварительным данным, из-за потери управления транспортным средством. Мужчина же отметил, что семья владеет всеми подробностями дела и настоящий виновник обязательно ответит за случившееся. В Сети Станислав обратился к фанатам.

В первые дни после инцидента распространились слухи о том, что Татьяна не справилась с управлением мотоцикла и врезалась в фуру. Однако, как выяснилось позже, вместе с Озолиной ехали ее друзья Сергей Хардиков и Онур Обут.

Родственники погибшей считают, что в трагедии виноват Обут — его мотоцикл врезался в транспортное средство Татьяны.

«У нас есть полное понимание картины произошедшей аварии, в том числе у нас есть понимание, куда делись все камеры. Поэтому прошу вас не доверять слухам и ложным фактам», — сказал Федоренко.

Он также отметил, что теперь близкие Озолиной намерены бороться за правду в суде. Они активно сотрудничают с турецким адвокатом, а также накануне получили все материалы дела, в том числе показания свидетелей и заключения экспертов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем остался сын трагически погибшей МотоТани.

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