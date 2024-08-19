Секрет полезного завтрака: какая каша способна снизить давление

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 46 0

Включение овсяной каши в утренний рацион способно снизить давление

Секрет полезного завтрака: какая каша способна снизить давление

Фото: Владислав Шатило / ТАСС

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Включение овсяной каши в утренний рацион способно снизить артериальное давление. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на данные Роспотребнадзора.

Особенность овсяной каши объясняется содержащейся в ней антиоксидантах, которые способны регулировать артериальное давление. Более того, врачи порекомендовали есть это тем людям, которые страдают гипертонией.

Медики подчеркнули, что стоит отдавать предпочтения тем хлопьям, которые не завариваются кипятком. Специалисты не советуют прибегать к кашам быстрого приготовления. Предпочтение стоить отдать хлопьям, которые варятся до десяти минут,

Овсяная каша также способна наладить работу кишечника. Она действует как «мягкое слабительное». В этом заслуга водорастворимой клетчатки, содержащейся в продукте.

Специалисты подчеркнули, что употребление в пищу овсяной каши не навредит костям, хотя она может ухудшать усвоение отдельных веществ вроде кальция, но не их потерю.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие еще продукты способны снизить высокое давление.

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