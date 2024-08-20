Офицеры сегодня продолжают решать важнейшие государственные задачи, отстаивая суверенитет и интересы России.

День офицера в России отмечается ежегодно 21 августа. В 2024 году он выпадает на среду. В этот день принято чествовать представителей командного состава всех силовых структур России, которые каждый день защищают мирное население. Об истории Дня офицеров, его традициях, а также о том, как поздравлять военных — читайте в материале 5-tv.ru.

День офицера: история

Звание офицера появилось при царе Петре I. В XVII веке появился офицерский корпус, в который изначально могли вступить только представители дворянства. Образованные и прошедшие специальную подготовку задали высокую планку для преемников. Первым русским офицером считается Иван Бутурлин. Такое звание он получил в 1687 году.

Со временем знатное происхождение перестало быть главным условием для получения звания офицера. Так, в конце XIX века уже больше ценились заслуги перед Отечеством. В дальнейшем сформировался негласный кодекс чести, ставший неотъемлемой частью чина. Согласно его устоям, офицер должен быть честным, не хвастаться своим положением, не брать или давать деньги в долг, а также защищать слабых и держать лицо в любом споре. Нарушившим кодекс чести было трудно вернуть уважение сослуживцев.

В 2017 году президент России Владимир Путин на концерте по случаю Дня защитника Отечества в Кремле заявил, что главный идеал российских офицеров — защита Родины.

«Хорошо известно, что у нашего офицерства свой, особый военный патриотизм. Они посвящают жизнь защите Родины, и в этом их идеалы, честь и главные ценности. Такое ответственное, самоотверженное отношение к службе — в характере у российских военных. И потому они по праву считаются надежной опорой государства и общества», — заявлял он.

Традиции Дня офицера

Офицеры во все времена рисковали своей жизнью, защищая свою страну, Родину. Неспроста их профессиональный праздник отмечается накануне Дня российского флага, являющегося главным символом России, чести и доблести.

Однако сам праздник остается неформальным, хотя с каждым годом становится все более популярным. Общественные организации неустанно направляют властям запросы о том, чтобы День офицера закрепили на законодательном уровне.

Ежегодно 21 августа объединяются тысячи людей по всей стране. Несмотря на то, что праздник неофициальный, он широко отмечается в военных кругах и среди ветеранов. В этот день проводят в военных городах праздничные концерты, а высокопоставленные лица поздравляют офицеров со сцены.

Как правило, сослуживцы и ветераны собираются 21 августа за праздничным столом и вспоминают годы службы. Близкие и родные говорят им теплые слова, благодаря их за службу и подвиги.

Как поздравить с Днем офицера

Офицеры сегодня продолжают решать важнейшие государственные задачи, отстаивая суверенитет и интересы России. На службе они проявляют смелость и героизм, защищают граждан, а также показывают подрастающему поколению пример самоотверженности и любви к своей стране.

Таким образом, в поздравительной речи для офицеров нужно высказать свое восхищение и уважение к ним. Именно эти военные ведут войска вперед, выстраивают тактику, а также мужественно стоят на страже границ России. Пример поздравления с Днем офицера в прозе:

Поздравляю с Днем офицера! В этот праздник желаю бравой чести, великих побед, стойкой выдержки, а также крепких нервов и успехов. Пусть сопутствует удача, а силы не подводят на службе. Не забывай о долге перед Родиной! А дома пусть ждет храброго офицера верная жена и любимая семья.

Обычно офицерам вручают подарки на военную тематику. Например, шахматы с соответствующими случаю фигурками или статуэтки. Дарят также фляги, ремни или бумажники.

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