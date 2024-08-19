«Не кстати»: Ушаков о перспективах переговоров с Украиной после атаки на Курскую область

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Евгения Романова
Евгения Романова 37 0

Ушаков: РФ было бы не кстати начинать диалог после атаки ВСУ на Курскую область

«Не кстати»: Ушаков о перспективах переговоров с Украиной после атаки на Курскую область

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Тема:
Курская область Спецоперация

Путин прежде отмечал, что невозможно вести диалог с теми, кто наносит удары по мирному населению.

Предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине остаются в силе. Однако Москве было бы «не кстати» начинать переговоры с Киевом при условии провокаций боевиков в Курской области. Такое заявление сделал помощник Путина Юрий Ушаков в беседе с Life.ru.

«Не знаю (сколько продлится пауза перед диалогом. — Прим. ред.), все зависит от ситуации на поле боя, в том числе в Курской области», — сказал он.

О том, что Украина атакой на Курскую область поставила возможность переговоров на долгосрочную паузу, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Российский лидер Владимир Путин также указывал на то, что речи о переговорах с теми, кто наносит удары по мирным жителям, идти не может.

«Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования, так же, как и к предложениям заинтересованных нейтральных посредников. Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев выполняет их волю, и руками украинцев Запад с нами воюет», — говорил Путин 12 августа.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главком ВСУ Александр Сырский утаил от Запада подготовку вторжения в Россию из-за риска срыва операции в Курской области.

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