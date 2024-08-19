«Выработать мотивацию»: как подготовить ребенка к 1 сентября

Важно выработать у школьника навыки саморегуляции. А что еще?

Родителям не стоит успокаивать ребенка, говоря ему перед 1 сентября, что в школе будет весело. Вместо этого нужно приучить его к усидчивости. Об этом NEWS.ru рассказали психологи.

«Можно выработать у первоклассника мотивацию — говорить ему, что если он будет хорошо учиться, то будет интересен другим людям», — посоветовала детский психолог Олеся Покусаева.

Специалист пояснила, что важно описывать ребенку плюсы образования, а говорить ему о веселье в школе — ошибочное решение. Дело в том, что ученик вскоре поймет, что это не место для развлечений.

Психолог Дарья Дугенцова добавила, что неусидчивость у первоклассника — это нормальное состояние на первых порах. По мнению специалиста, у ребенка стоит выработать навыки саморегуляции, которые помогут ему продержаться 40 минут на уроке.

«В качестве упражнения на развитие усидчивости я бы посоветовала купить песочные часы на десять, пять минут и на минуту», — пояснила психолог.

Дугенцова указала, что можно дать ребенку задание, выполнить которое нужно за определенное время. Это поможет ему научиться концентрироваться, заключила психолог.

Специалисты подчеркнули, что вставание по утрам может вызывать стресс у ребенка. Желательно за два или три месяца приучить его к подобному режиму и еде, которую будут подавать в столовой. При этом у первоклассников часто завышена самооценка, уверена Дугенцова, поэтому стоит также подготовить ребенка, что в школе могут быть дети, которые справляются с задачами лучше их.

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