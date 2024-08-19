Жена в реке, а муж — у авто: супружеская пара погибла при странных обстоятельствах

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 64 0

В Тавде на рыбалке скончались супруги

Жена в реке, а муж — у авто: супружеская пара погибла при странных обстоятельствах

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

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Мужчина и женщина отправились порыбачить, но домой так и не вернулись. Что с ними произошло?

Супружескую пару обнаружили мертвыми на берегу реки Карабашки в Тавде Свердловской области. Мужчине было 76 лет, женщине — 75. Он трудился сварщиком, а она работала бухгалтером. Однако у супругов была общая страсть — рыбалка. Именно этим они и занимались в последний день своей жизни. Но что так внезапно оборвало их жизни?

Еще до недавнего времени все были уверены, что все дело в обрушении берега. Сейчас же их близкая знакомая в беседе с URA.RU указала на проблему с сердцем у мужа.

«У Валерия несколько лет назад был инфаркт, мы его оберегали от потрясений и тяжелой работы», — указала близкая почивших.

По мнению собеседницы агентства, супруга стояла с удочкой на берегу, а затем внезапно упала в воду. Все это повергло в шок ее супруга. Умирающая на глазах мужа Любовь вызвала у Валерия давние проблемы с сердцем, от чего он в итоге скончался рядом с их автомобилем. Именно там его и обнаружили в воскресенье, 18 августа.

Близкая погибших также напомнила, что в тот день были сильные магнитные бури.

Ранее 5-tv.ru писал, как на плоту в океане нашли тела загадочно погибшей пары.

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