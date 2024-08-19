Умер создатель биомедицинской электрохимии, академик РАН Валерий Сергиенко

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 33 0

Выдающийся ученый и лауреат Госпремии РСФСР воспитал целую плеяду высококвалифицированных специалистов в области отечественного здравоохранения.

Умер создатель биомедицинской электрохимии, академик РАН Валерий Сергиенко

Фото: Telegram / ФМБА России / fmba_of_russia

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Умер создатель биомедицинской электрохимии, академик РАН Валерий Сергиенко. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ.

«Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и весь коллектив Агентства выразили глубокие соболезнования в связи с кончиной академика РАН, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, научного руководителя Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины им. Ю. М. Лопухина ФМБА России Валерия Ивановича Сергиенко», — говорится в сообщении.

Выдающемуся ученому и лауреату Госпремии РСФСР, а также множества премий правительства, обладателю ордена Дружбы, Почета, Александра Невского в 2024 году исполнилось 75 лет. За долгие годы службы советской, а потом и российской науке он воспитал целую плеяду высококвалифицированных специалистов в области отечественного здравоохранения.

Его авторству принадлежит более 60-ти изобретений в области медицины. Сергиенко внес особый вклад в развитие отечественной фармацевтики, разработку и внедрение инновационных препаратов и методов лечения. В ФМБА подчеркивают, что «отечественная медицинская наука понесла невосполнимую утрату».

О причинах смерти и дате прощания пока не сообщается.

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