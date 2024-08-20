Миллионы: Зеленский признал рекордный отток населения с Украины

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Зеленский заявил о рекордном оттоке населения с Украины

Миллионы: Зеленский признал рекордный отток населения с Украины

Фото: www.globallookpress.com / Alona_nikolaievych

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С выехавшими из страны гражданами будет заниматься новое министерство, о создании которого анонсировал Владимир Зеленский.

Ежедневно порядка двухсот мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины, заявил Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. Президент* Украины Владимир Зеленский подтвердил эти слова.

«Раньше мы никогда не имели такой части нашего народа за границей… Речь идет о миллионах и миллионах наших украинцев», — сказал Зеленский, выступая перед сотрудниками МИД Украины.

Он также добавил, что все уехавшие из страны граждане лишены культурной связи с Украиной. Чтобы ее наладить, нужно, по словам Зеленского, создать министерство для работы со всеми покинувшими страну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая участь ждет Владимира Зеленского.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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