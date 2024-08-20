Собянин: участникам СВО и их близким оказывают помощь в развитии карьеры

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 23 0

В том числе это помощь в составлении резюме, подборе вакансий и программ обучения, подготовке к собеседованию.

Собянин: участникам СВО и их близким оказывают помощь в развитии карьеры

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Услуги по развитию карьеры — одни из самых востребованных в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Среди них — помощь в составлении резюме, подбор вакансий и программ обучения, подготовка к собеседованию и организация встреч с работодателями. С марта 2023 года оказано свыше восьми тысяч таких услуг.

Каждому соискателю предлагается индивидуальная помощь в зависимости от его опыта и запроса. Доступны несколько новых карьерных сценариев.

Например, «Хочу помогать своим» — для тех, кто готов работать в промышленности. Это возможность приоритетного трудоустройства на лучшие предприятия Москвы. Сценарий «Хочу новую работу» подходит тем, кто планирует полностью сменить сферу деятельности. Для тех, кто мечтает открыть свое дело, доступен трек «Хочу работать на себя». Можно также «Вернуться на прежнее место работы» — специалисты помогут восстановить навыки и получить новые знания.

Программы профессиональной переподготовки особенно востребованы у жен и детей участников СВО. Среди популярных направлений — ИТ, административная работа, менеджер маркетплейсов, интернет-маркетолог, веб-дизайнер.

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