«Яблочки ваши?» — Путин осмотрел садоводческое хозяйство в Кабардино-Балкарии

Эфирная новость 37 0

Путин осмотрел садоводческое хозяйство в Кабардино-Балкарии

Фото, видео: Reuters / SPUTNIK

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В последний раз президент был в этом регионе в ноябре 2019-го.

О значительном росте сельхозпроизводства Кабардино-Балкарии рассказал Владимиру Путину глава региона Казбек Коков. Перед этим президент осмотрел садоводческое хозяйство в селе Герменчик, где выращивают и перерабатывают яблоки, в частности, делают пастилу без сахара. В поездке президента сопровождают глава республики и министр сельского хозяйства.

— Яблочки ваши?

— Первый сад 30 гектар заложили, через два года получилось что потребность появилась, спрос появился, и мы увеличили сады для 200 гектаров.

— У вас за последние годы вообще в 8 раз увеличилось?

— Да, сегодня у нас 26,5 тысячи интенсивных и высокоинтенсивных садов.

В последний раз Владимир Путин был в Кабардино-Балкарии в ноябре 2019-го.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
89.54
0.63 98.94
1.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:27
Скидочный крючок: мошенники обманули Утяшеву на более чем 100 тысяч рублей
15:15
«Уже не жарко»: какой погода будет в Москве в ближайшие дни
15:06
Старейшая жительница планеты умерла на 118-м году жизни
15:02
Пользователи RuStore обновили приложения более 1,5 млрд раз
15:00
Зачистка неба: как работают российские расчеты ПВО и РЭБ в зоне спецоперации
14:50
От науки до цифровых технологий: десять онлайн-маршрутов по выставке «Россия»

Сейчас читают

Ушла в лес за грибами: что известно о пропаже актрисы из «Мажора» и «Тайн следствия»
«Уничтожается планомерно»: командир «Ахмата» о ситуации в Курской области
День рождения Чебурашки: почему его отмечают 20 августа и как был придуман герой
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака