В последний раз президент был в этом регионе в ноябре 2019-го.

О значительном росте сельхозпроизводства Кабардино-Балкарии рассказал Владимиру Путину глава региона Казбек Коков. Перед этим президент осмотрел садоводческое хозяйство в селе Герменчик, где выращивают и перерабатывают яблоки, в частности, делают пастилу без сахара. В поездке президента сопровождают глава республики и министр сельского хозяйства.

— Яблочки ваши?

— Первый сад 30 гектар заложили, через два года получилось что потребность появилась, спрос появился, и мы увеличили сады для 200 гектаров.

— У вас за последние годы вообще в 8 раз увеличилось?

— Да, сегодня у нас 26,5 тысячи интенсивных и высокоинтенсивных садов.

В последний раз Владимир Путин был в Кабардино-Балкарии в ноябре 2019-го.