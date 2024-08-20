Хотели сэкономить: десятки москвичей стали жертвами обмана торговой площадки

Желание купить квартиру сильно дешевле рынка сыграло злую шутку с десятками россиян. Все они попали на сайт мошенников, который был похож на торговую площадку. Жертвы перечисляли миллионы рублей для участия в торгах, но в итоге оставались ни с чем. Несмотря на сотни заявлений от пострадавших, до уголовного дела история не доходит. Почему — расскажет корреспондент «Известий» Евгений Наприенко.

Десятки москвичей, желая подешевле купить имущество, вовсе лишись денег. Многие хотели приобрести арестованные квартиры через проводимый аукцион и даже брали кредиты.

Александр Поздняков потерял полтора миллиона рублей после того, как решил купить коммерческое помещение для бизнеса. Нашел подходящий вариант и оказался на сайте аукциона. Проводила торги компания «СТЭП». На первый взгляд все казалось более чем правдоподобно. Но в самый ответственный день ставку сделать было невозможно.

«Торги начались. В этот момент программа, которая была установлена, ну что-то стало происходить с компьютером. Отключился интернет, компьютер стал тормозить. Мы начали искать других, нам один из людей передал бумагу от антивируса, что это вирус. Эта программа — вирус, троян, которая не позволяет компьютеру работать», — уточнил Поздняков.

Каждый из пострадавших внес 10% от стоимости объекта. Суммы у всех немаленькие. Жанна Сычевая положила на счет почти 500 тысяч рублей. Выиграть не удалось. В таком случае деньги должны были вернуть. Но уже год женщине приходится судиться с компанией.

«Чувствую себя безумно обманутой. Я нашла на сайте судебных приставов, там целый реестр торгов, что продается. Дальше у них ссылка на площадку», — рассказала она.

Сомнений сайт торгов не вызывал. Восемь лет работы, сотни проведенных аукционов. И только после множества жалоб раздел с аукционами перестал работать. Обманутые участники почти каждый день штурмуют офис компании. Но встреча с ее представителями так и не состоялась.

«За последний год, как произошел этот случай, когда меня обокрали по факту, я пришел четвертый раз. Охрана внизу говорит, что они не приходят. Но аренда исправно платится, и претензий к ним нет», — дополнил пострадавший Максим Турлаев.

Репутация торговой площадки испорчена, но в другом направлении. Из открытых источников известно, что многие годы с фирмой судятся пострадавшие. Уже более 200 дел. Долг — 56 миллионов рублей.

«Официально офис компании находится в одном из бизнес-центров на западе столицы. Но с учетом того, что все взаимодействие с клиентами происходит в электронном режиме, в это здание никогда никого не приглашали. И по факту в офисе никто не работает, никаких опознавательных знаков нет», — уточнил корреспондент.

Генеральным директором числится Андрей Косенков. 59-летний руководитель на связь с клиентами не выходит. Отвечать на вопросы журналистов тоже не стал — просто бросил трубку.

Нам удалось встретиться с родственниками Косенкова. Оказывается, коммерсант уехал из Москвы.

«Они уехали на Валдай с дочкой. Я думаю, это ложь. Абсолютно уверена, что это ложь», — сообщила мама директора ООО «СТЭП» Клавдия Косенкова.

В суды поступает все больше заявлений. Пострадавшие выигрывают, только вот деньги получить все равно не получается.

«Оказалось, что у должника не имеется денежных средств на счетах. А также отсутствует какое-то имущество, которое может быть взыскано в счет уплаты долга», — сообщила адвокат пострадавших Анастасия Каверина.

Участники аукциона намерены не только вернуть свои деньги, но и добиться наказания директора фирмы.