Ушла в лес за грибами: что известно о пропаже актрисы из «Мажора» и «Тайн следствия»
Дело возбуждено по факту пропажи звезды «Мажора» и «Тайн следствия» Лебедевой
Фото: Кадр из сериала «Мажор 2», 2016 г.
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Правоохранители тем временем возбудили уголовное дело.
После пропажи российской актрисы, известной ролями в сериалах «Мажор» и «Тайны следствия», Людмилы Лебедевой возбудили уголовное дело. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По информации собеседника, дело по статье «Убийство» возбудил старший следователь по городу Тосно, в котором и проживала 85-летняя актриса.
Как рассказал сын пропавшей, 18 июля она вышла из дома и до сих пор не вернулась. По его словам, на прошлой неделе он приехал к матери на дачу, однако дверь в дом оказалась закрытой. Мужчина обратил внимание, что все ее документы на месте, но не хватает велосипеда и панамки матери. Предполагается, что пенсионерка ушла в лес за грибами.
Сосед Лебедевой подтвердил, что летом пожилая актриса живет на даче в городе Тосно и часто ездит в лес за грибами. Правоохранители продолжают допрос свидетелей и расследование уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru уже сообщал, что местонахождение Лебедевой неизвестно с 18 июля. Предположительно, она пропала в районе поселка Любань.
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