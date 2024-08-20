Ушла в лес за грибами: что известно о пропаже актрисы из «Мажора» и «Тайн следствия»

Правоохранители тем временем возбудили уголовное дело.

После пропажи российской актрисы, известной ролями в сериалах «Мажор» и «Тайны следствия», Людмилы Лебедевой возбудили уголовное дело. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации собеседника, дело по статье «Убийство» возбудил старший следователь по городу Тосно, в котором и проживала 85-летняя актриса.

Как рассказал сын пропавшей, 18 июля она вышла из дома и до сих пор не вернулась. По его словам, на прошлой неделе он приехал к матери на дачу, однако дверь в дом оказалась закрытой. Мужчина обратил внимание, что все ее документы на месте, но не хватает велосипеда и панамки матери. Предполагается, что пенсионерка ушла в лес за грибами.

Сосед Лебедевой подтвердил, что летом пожилая актриса живет на даче в городе Тосно и часто ездит в лес за грибами. Правоохранители продолжают допрос свидетелей и расследование уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru уже сообщал, что местонахождение Лебедевой неизвестно с 18 июля. Предположительно, она пропала в районе поселка Любань.