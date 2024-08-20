«Чаще болеют мужчины»: названы причины развития рака легких

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 23 0

Экология и курение стали главными причинами рака легких

«Чаще болеют мужчины»: названы причины развития рака легких

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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В Челябинской области это заболевание находится на пятом месте среди онкологических недугов.

Рак легких чаще всего возникает из-за курения, плохой экологии и хронических легочных заболеваний. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на Минздрав Челябинской области.

«Факторы риска развития рака легких включают курение, экологические условия, возраст, наследственность и хронические легочные заболевания. Чаще им болеют мужчины», — отметили в пресс-службе ведомства.

Рак легких — одна из основных причин смертности от неинфекционных заболеваний. В Челябинской области рак легких находится на пятом месте среди онкологических заболеваний. В 2023 году зарегистрировано более 1200 случаев поражения данным недугом.

Заболевание раком легких вылечивается у 80% пациентов, но при условии, что его рано обнаружили. Большинство случаев обнаруживается на поздних стадиях, поэтому нужно регулярно проходить медицинские осмотры и вести здоровый образ жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как лампы для маникюра или солярия приводят к раку.

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