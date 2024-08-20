Суд отклонил жалобу по иску третьей жены Градского на получение наследства

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Ольге ранее было отказано в праве на наследство покойного народного артиста России.

Суд отклонил жалобу по иску третьей жены Градского на получение наследства

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу по иску третьей жены народного артиста России Александра Градского Ольги Градской на получение наследства. Это следует из картотеки электронных дел суда.

Иск ранее был подан к детям певца Даниилу и Марии Градским, а также к его вдове Марине Градской (Коташенко).

«Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в карточке дела.

В октябре прошлого года Тверской суд Москвы отказал Ольге Градской, с которой музыкант был в браке с 1980 по 2001 год, в праве на наследство покойного мэтра.

В 2022-м Градская подала иск в суд к вдове артиста Марине Коташенко и своим же детям Марии и Даниилу. Разбирательства по этому делу проводились в закрытом режиме.

Александр Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. Перед этим он перенес инсульт, лежал в нейрореанимации. После себя Градский оставил наследство в размере около одного миллиарда рублей. Родственники никак не могут поделить его между собой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд отказал детям Градского в аресте имущества вдовы покойного мэтра.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
89.54
0.63 98.94
1.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:27
Полковника ВСУ Ярошевича* внесли в список террористов и экстремистов
18:16
Суд отклонил жалобу по иску третьей жены Градского на получение наследства
18:11
«Чаще болеют мужчины»: названы причины развития рака легких
18:00
Генеральным директором «Ленфильма» назначили Эдуарда Суворова
17:46
«Экспромт был лишним»: Волочкова оконфузилась на показе мод в Екатеринбурге
17:33
Цены не отличаются от московских: почему красная икра так резко подорожала

Сейчас читают

«Белгород», «Курск» и «Брянск»: в России созданы новые группировки войск
Скидочный крючок: мошенники обманули Утяшеву на более чем 100 тысяч рублей
Ушла в лес за грибами: что известно о пропаже актрисы из «Мажора» и «Тайн следствия»
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака