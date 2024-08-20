Жителя Крыма приговорили к 18 годам за подготовку покушения на Аксенова

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 66 0

Провалившуюся операцию курировали на Украине.

Фото, видео: Telegram / Официальный телеграм-канал Генеральной прокуратуры Российской Федерации / genprocrf; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Южный окружной военный суд приговорил крымчанина Игоря Корчинского к 18 годам лишения свободы за подготовку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Финал уголовного дела о приготовлении террористического акта. Игоря Корчинского, который под руководством сотрудника службы безопасности Украины планировал подрыв автомобиля главы Республики Крым, суд приговорил к 18 годам лишения свободы», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

На официальном сайте ГП уточнили, что первые четыре года Корчинский проведет в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима. Он также обязан выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.

Суд признал крымчанина виновным по уголовным статьям о «Приготовлении к совершению террористического акта», «Прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств».

Корчинский был схвачен силовиками в июне 2023 года, когда забирал взрывчатку у своих кураторов.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Аксенова, который заявил, что за год на него пытались совершить четыре покушения.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
90.69
1.15 100.20
1.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:55
Четыре «всадника апокалипсиса»: какие эпидемии влияли на ход мировой истории
19:37
Зажег свечу и встал на колени: Путин посетил Беслан в День памяти жертв терроризма
19:21
Московская молодежь проведет автопробег по Садовому кольцу ко Дню флага России
19:05
Кто хочет стать миллионером: как заработать свою первую шестизначную сумму
19:00
Жителя Крыма приговорили к 18 годам за подготовку покушения на Аксенова
18:56
Уже не в том возрасте: какую диету стоит выбрать после 40 лет

Сейчас читают

«Белгород», «Курск» и «Брянск»: в России созданы новые группировки войск
«Экспромт был лишним»: Волочкова оконфузилась на показе мод в Екатеринбурге
Ушла в лес за грибами: что известно о пропаже актрисы из «Мажора» и «Тайн следствия»
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака