24 августа — Евпатий Коловрат: история богатыря, которого уважал хан Батый

Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 104 0

В России 24 августа отмечают День Евпатия Коловрата

24 августа — Евпатий Коловрат: история богатыря, которого уважал хан Батый

Фото: 5-tv.ru

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Что можно делать в этот народный праздник и что строго запрещено?

В России 24 августа отмечают народный праздник День Евпатия Коловрата, прославляющий славного русского богатыря. О том, кто такой этот былинный герой, почему в честь него придумали праздник и как его правильно отмечать — в материале 5-tv.ru.

Кто такой Евпатий Коловрат

История гласит, что в XIII веке жил на Руси прославленный воевода и богатырь Евпатий Коловрат, сразившийся с монголо-татарской ордой после разорения города Рязань. С ним было 17 сотен человек. Дрался богатырь настолько отважно, что когда он погиб, хан Батый отдал уцелевшим русским воинам его тело и отпустил их, выразив тем уважение павшему храброму воину.

Почему неофициальный праздник День Евпатия Коловрата отмечается именно 24 августа — доподлинно неизвестно. Эта традиция появилась еще на Руси в Рязанской области.

По легенде 24 августа на болотах можно было увидеть белого коня. Якобы он скакал по земле и пытался найти своего умершего всадника. К ночи животное появлялось на кладбище, чтобы оберегать могилы. Также он мог раскапывать землю и жалобно плакать над покойниками. Предки были уверены и в том, что 24 августа на кладбищах и болотах бродили души утопленников и убитых.

О подвиге Евпатия рассказывает древнерусская «Повесть о разорении Рязани Батыем». Данная повесть сохранилась в списках, самые старые из которых датируются концом XVI века, а в 2017 году о богатыре сняли российский боевик под названием «Легенда о Коловрате».

Традиции Дня Евпатия Коловрата

Предки верили, что в этот день обязательно нужно позаботиться о домашней скотине. Живя в деревне, необходимо обстричь овец, тщательно прибраться в стойле у лошадей. В городе же стоит вычесать собак и кошек, а из их шерсти можно сделать обереги.

Болота в этот день — место весьма опасное. Поэтому, чтобы не разгневать души предков, в День Евпатия Коловрата не рекомендуется посещать болотистую местность.

В этот праздник также запрещено объедаться и веселиться, поскольку он считается мрачным днем — воспоминанием о трагедии.

Приметы на День Евпатия Коловрата

  • Нельзя в одиночку ходить на кладбище, рыбалку и другие безлюдные места — нарветесь на неупокоенные души;
  • Лучше не злиться и не ругаться с близкими;
  • По народным приметам, если 24 августа красный или алый восход — к ветру и дождливой погоде. Дождь во время восхода солнца — непогода затянется на несколько дней;
  • Туман над водой стелется — к солнечным дням. Роса выпала на закате — утром будет ясно и тепло. Поспевший овес вновь зазеленел — к непогоде с дождем;
  • Безветренный день — к устоявшейся теплой погоде. Яркий и солнечный день — сентябрь будет сухой. Молния без дождя — к ливням.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как отмечать День памяти святой равноапостольной Марии Магдалины.

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